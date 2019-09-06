وزارة المالية تكشف عن كيفية توفيرها أموال شهادات قناة السويس قبل موعد صرفها

قالت وزارة المالية أنه تم توفير أموال شهادات قناة السويس، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، وكل ما يثار بهذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من صحة، وتقوم البنوك المصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد بداية من أمس الخميس.

وأشارت وزارة المالية إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.





وقال محمد معيط وزير المالية، إن اموال شهادات استثمارات قناة السويس متواجدة في البنوك ويستطيع الموطنون صرفها، والوزارة ارسلت خلال شهور الماضيه للبنك الموكزي أموال شهادات قناة سويس ويستطيع الموطنون البدء في صرفها.





وتابع معيط: " احب اطمئن المصريون علي اموال شهادات قناة سويس هي متواجدة الان بالبنوك ويستطيعون صرفها واستثمارها اما في شراء عقار او وضعها في شهادات استثمار".





ومن جانب ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر شائعات مثل إصدار أداوات دين جديدة من أجل توفير أموال شهادات استثمار قناة السويس مع اقتراب بدء صرفها، مشيرة إلي أن هذة الشائعات قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ( [email protected] ) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).





وقالت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، (الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس)، أنها بدأت رد قيم شهادات قناة السويس، اعتبارا من الخميس الخامس من سبتمبر الجاري ويتم تحويل قيمتها إلى حسابات العملاء.





وفي إطار حرص البنوك المشاركة في طرح الشهادات على إرضاء عملائهم وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم للأوعية الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ليتناسب مع هذه الاحتياجات، فإنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء لعملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي وكذا جذب المزيد من العملاء المرتقبين، حيث تتيح لهم تلك البنوك الحرية في اختيار أفضل أساليب الادخار المتنوعة ومن بين تلك المنتجات الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها بين العائد الشهري، ربع السنوي، نصف السنوي والسنوي ، ويمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الألى باستخدام بطاقات الخصم المباشر.