ضبط 903 مخالفات إشغال طريق وبائع متجول في قنا



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط 903 بائع خلال تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بالاشتراك مع رؤساء المدن لإزالة كل الإشغالات بالشوارع وتعديات الكافيهات والمقاهي ما يعيد الانضباط المدينة والحد من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع، وتيسير حركة المرور.



وتم تحرير محضر للمخالفين، واتخذت الإجراءات القانونية.



حملة مرورية في قنا تضبط 1923 مخالفة متنوعة



تمكنت حملة مرورية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، من ضبط 1923 مخالفة مرورية متنوعة ضمن الحملات اليومية لإدارة مرور قنا.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التوك توك بدون تراخيص، وتحرير مخالفات تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 721 مخالفة، وتحرير 71 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 66 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 435 مخالفة متنوعة.



تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



العثور على جثة بوحدة سكنية بالقرب من مسجد القنائي في قنا



عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، الخميس، على جثة داخل شقة، بجوار مسجد سيدي عبدالرحيم القناوي، في منطقة الحصواية بقنا.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قسم بندر قنا، يفيد بالعثور على جثة، يشتبه بأن الحادث جنائية، داخل شقة بمنطقة الحصواية بقنا، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث.



تم نقل الجثة إلى مشرحة قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات



العثور على طفلة حديثة ولادة ملاقاة بالطريق الصحراوي في قنا



عثر أهالي قرية بركة النموذجية بنجع حمادي، بمحافظة قنا، اليوم، على طفلة رضيعة حديثة الولادة، داخل حقيبة أمام بوابة 2 بمدخل القرية علي الطريق الصحراوي.



وتلقي اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، اخطارا يفيد عثور أهالي قرية بركة النموذجية بنجع حمادي، بمحافظة قنا، اليوم، على طفلة رضيعة حديثة الولادة، داخل حقيبة أمام بوابة 2 بمدخل القرية علي الطريق الصحراوي.



تم نقل الطفلة الي مستشفي نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.



مصرع وإصابة 8 من أبناء أبوتشت بقنا في حادث مروع بالمنوفية



لقي 4 مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، من أبناء مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من مدينة السادات في محافظة المنوفية.



حيث لقي كل من عبدالله شحاته عبدالله، 23 عامًا، وأحمد جعفر أحمد، 20 عاما، وكريم حسنين أبوالفضل، 23 عاما، وعمر السيد مشوادي، 20 عاما، فيما أصيب كل من مصطفى رفاعي حسنين، 16 عاما، ومحمد أحمد السيد، 20 عاما، وفايز الصياد فايز، 20 عاما، وفارس صلاح حمدي، 27 عاما، بإصابات متنوعة وخطيره وتضمنت كسور وارتجاج بالمخ ونزيف بالمخ.



تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى السادات العام لإنهاء إجراءات الدفن للمتوفيين وتم عمل المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



نفذت شرطة المرافق بمديرية أمن قنا، بالاشتراك مع مسئولي الأجهزة التنفيذية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع وتعديات الكافيهات والمقاهي.