علي مسعود: هناك تحول في العلاقات بين الدول الأفريقية والدول الكبرى



وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن دول القارة السمراء يعملون على استغلال مواردهم الطبيعية، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين الدول الأفريقية والدول الكبرى.



وأضاف أن القارة الأفريقية تحولت من قارة تابعة إلى قارة شريكة، مثمنا اهتمام دول القارة الأفريقية بتحسين مستوى التعليم.



هذا ومنذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في شهر فبراير الماضي وتسلمها مشعل قيادة القارة السمراء لمدة عام واحد، عندما تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد من الرئيس الغيني ألفا كوندي، فبراير الماضي، تحققت العديد من النتائج المبهرة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات واستضافة فعاليات أفريقية وتمثيل القارة في قمم عالمية، شارك فيها الرئيس السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي على مدار الـ6 أشهر الماضية.



وتعد هذه هي المرة الرابعة في التاريخ، التي تحمل مصر فيها راية القارة السمراء، والأولى لها في تاريخ المنظمة الأفريقية بالمسمى الجديد لها "الاتحاد الأفريقي"، لتعود بذلك إلى حضن القارة السمراء من جديد، حيث حظيت مصر برئاسة الاتحاد ثلاث مرات، من قبل، إلا أن جميعها كانت قبل تأسيس المنظومة الجديدة التي تحمل اسم "الاتحاد الأفريقي"، حيث كانت المنظمة تحمل اسم منظمة "الوحدة الأفريقية" منذ نشأتها عام 1963 وحتى عام 2002.



- في 16 مارس: أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ملتقى الشباب العربي الأفريقي، في محافظة أسوان، واستمر لمدة 3 أيام، نظرًا لاهتمام السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد بالشباب وحرصه على تأسيس منصة يمكن من خلالها الاستماع لشباب القارة.



- 23 أبريل: تولى السيسي رئاسة اجتماع قمة الترويكا ولجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي، بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا إدارة الاتحاد، ورئيس الكونغو بصفته رئيسًا للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد، فضلًا عن مشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكانت تهدف القمه إلى مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية واحتواء الأزمة الحالية والقضاء على الإرهاب وإحياء العملية السياسية في ليبيا.



- في أبريل: شارك وفد من الاتحاد الأفريقي في المشاورات الخاصة بتعديل قواعد المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بهدف تحسين قواعد الاستثمار وجعلها أكثر فعالية.



- 28 يونيو: شارك السيسي في فعاليات قمة مجموعة العشرين في اجتماعها الرابع عشر الذي استضافته اليابان، باعتباره رئيسا للاتحاد الافريقي، وتعد هذه القمه أهم منتدى اقتصادي دولي يهتم ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.



- في 3 يوليو: وقع الاتحاد الأفريقي اتفاقًا للتعاون مع الشركة الصينية "هواوي" الشهيرة في صناعة الهواتف المحمولة، والاتصالات، لتعزيز الشراكة بينهما، وذكرت الشركة في بيان "أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تعزيز الشراكة بينها وبين الاتحاد في خمسة مجالات هي الاتصالات واسعة النطاق، والانترنت، وتقنية الجيل الخامس، والذكاء الصناعي، والحوسبة".



- ساهمت مصر باعتبرها رئيسا للاتحاد الأفريقي في التوصل لاتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى المعارضة السودانية، الذي يؤسس لمرحلة انتقالية تعبر بالسودان المرحلة الصعبة في تاريخها المعاصر.



- في 7 يوليو: ترأس السيسي أعمال القمة التنسيقية المصغرة الأولى من نوعها للاتحاد الأفريقي مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، في نيامي، عاصمة النيجر، وشارك فيها عدد من كبير من قادة ورؤساء دول القارة السمراء، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية وإطلاق مشاريع مهمة.



وعلى هامش تلك القمة أطلقت مصر خطة مشروع منطقة التبادل الحر القارية، التي تهدف لتشجيع التجارة بين الدول الأعضاء، وكذلك جذب الاستثمار.



- في 25 أغسطس: شارك السيسي في قمة مجموعة السبع الكبرى "G7" في دورتها الـ45؛ تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي استضافتها مدينة بياريتز الفرنسية لمدة 3 أيام، لبحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية الدولية. وأكد الرئيس السيسي خلالها التحديات التي تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة.



- في 28 أغسطس: افتتح الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، القمة الـ7 لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية المعروف بـ"تيكاد 7" بمدينة يوكوهاما اليابانية، تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، والذي يستمر لـ3 أيام، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، في مقدمتها الأمم المتحدة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليابان والدول الأفريقية، وفقا لموقع هيئة الاستعلامات المصري.







قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن القارة الأفريقية تسير نحو تحقيق أهدافها في االتنمية المستدامة.