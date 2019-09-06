"صحة" الإسكندرية: الانتهاء من فحص 1000 مواطن من الطفيليات بقرى الظهير الريفي

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن الإنتهاء من فحص 1000 مواطن، عقب جمع عينات عشوائية، ضمن حملة استمرت لمدة أسبوع لفحص سكان قرى الظهير الريفي للمحافظة بمناطق المنتزه وشرق ووسط والعامرية وبرج العرب.



وصرح بذلك الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، وقال إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية نفذت الحملة في الفترة من ٢٥ أغسطس إلى ٥ سبتمبر الجاري، من خلال اختيار عينات عشوائية من سكان القرى المحيطة لفحصهم.



من جانبه قال الدكتور هشام الفيشاوي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض، إنه جرى جمع ١٠٠٠ عينة من المواطنين لفحصها ميكروسكوبيا للبحث عن الطفيليات بأشكالها المختلفة وأهمها البلهارسيا والإسكارس والديدان الشريطية وغيرها من الطفيليات، لافتا إلى أنه سيتم البدء في علاج المصابين بالعقار المناسب فور ظهور النتائج.



وأضاف "الفيشاوى" أنه إذا ظهرت نسبة إصابة بالبلهارسيا تتجاوز 2% من عينات إحدى القرى فسيتم تقديم العلاج لجميع سكان القرية، مشيرا إلى أن الإدارة تقوم بمخاطبة الجهات المعنية في حالة وجود مخالفات بيئية مثل عدم وجود صرف صحي أو مياه نقية للتعاون في ضبط الوضع البيئي للقرى والحد من الإصابات.



على جانب اخر، صرح الدكتور ”علاء عثمان“ - وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه يجرى حاليا الإعداد لوضع بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وكلية الطب جامعة الإسكندرية للقضاء على مرض الجزام.



وجاء ذلك أثناء استقبال وكيل الوزارة لفريق إدارة الجزام بوزارة الصحة والسكان الذى زار محافظة الإسكندرية اليوم فى إطار تنشيط الوعى بمرض الجزام، حيث قام الفريق - بصحبة فريق من المديرية - بالمرور على عيادات الجلدية وبعض وحدات طب الأسرة التى يتواجد بها عيادات الجلدية، وتم تدريب الأطباء نظريا وعمليا على كيفية الاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه.



كما تم توزيع منشورات وملصقات لزيادة الوعى بالمرض.



رافق الفريق فى المرور الدكتورة ”عزة الفناجيلى“ - وكيل المديرية للشؤون الوقائية - والدكتورة ”فيروز سلطان“ مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتور ”ايهاب عمر“ مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية.



إزالة 8 محلات مخالفة بالعامرية



شن حي العامرية أول في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة محال مخالفة بمساكن "مبارك أ" و"العرائس" بزاوية عبد القادر، للبناء دون ترخيص.



ومن جانبه، قال اللواء سمير صدقي، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة 8 محال مخالفة جرى بنائها في حرم المساكن المشار إليها بالمخالفة لقانون البناء.



وأشار صدقي، إلى أن المحال صادر لها قرارات إزالة أرقام 87 لسنة 2018، و277 لسنة 2014، و15 لسنة 2019، موضحا أنه جرى تنفيذ كافة القرارات بالتنسيق مع قسم شرطة العامرية أول.



وأضاف رئيس حي العامرية، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار التصدي لظاهرة البناء المخالف لاستعادة الانضباط وفرض القانون.



