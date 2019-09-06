اجتماع مصري بلجيكي لوضع آخر تجهيزات معرض قصر البارون

التقى وزير الآثار مع سفيرة بلجيكا لمناقشة آخر تجهيزات إقامة معرض عن تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس في قصر البارون.





واجتمع أمس وزير الآثار، بالسفيرة سيبل دي كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالزمالك؛ لمناقشة آخر مستجدات أعمال تجهيز قصر البارون لإقامة معرض عن تاريخ حي مصر الجديدة و هيليوبوليس عبر العصور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.





ومن ناحيتها قالت الدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار لأعمال العرض المتحفي، إنه خلال الاجتماع تم مناقشة أعمال تجهيز سيناريو العرض وما يصاحبه من وسائل إيضاح تفاعلية مثل الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الخاصة بالقصر و الخرائط الإيضاحية والأفلام الوثائقية والماكيتات الخاصة بحي مصر الجديدة.





وتم مناقشة المادة العلمية وطرق التقنيات التكنولوجية الحديثة الجاري تجهيزها لدعم قصة العرض مثل الهولوجرام وتطبيقات الكالتوراما، بالإضافة إلى مناقشة المحاور النهائية لمحتوي الكتالوج المصاحب للمعرض.





وأعمال مشروع إقامة معرض عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور يتم بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة وجمعيات المجتمع المدني بمصر.





وكان السؤال الذي يشغل الجميع من لحظة إعلان بدء ترميم قصر البارون إمبان هو فيما سيتم استغلال القصر؟ وتعددت التكهنات فمن بين قائل إنه سيكون لاستقبال كبار زوار مصر وآخرين قالوا أنه سيكون فقط للزيارة كشفت لنا لجنة سيناريو العرض عن تفاصيل "معرض قصر البارون".





قال الدكتور جمال عبد الرحيم عضو لجنة سيناريو العرض المتحفي لقصر البارون في تصريحات لـ"الفجر"، إن القصر سيتم توظيفه بأن يكون معرضًا يليق بعراقة منطقة مصر الجديدة، فمن خلال معرض قصر البارون سيتم حكي تاريخ الضاحية منذ نشأتها، من خلال صور وخرائط ووثائق رسمية أصلية تعرض بتطورها المعماري والزخرفي والفني من خلال بانوراما عرض متحفية لمنطقة مصر الجديدة وقت الإنشاء.





والعرض لن يقتصر على القصر فقط بل سيمتد للحديقة المحيطة به والتي تمثل منطقة عرض منبسطة أمام القصر، وفيها سيتم عرض أقدم عربات تم تسييرها بالكهرباء للربط بين الضاحية الجديدة وقلب القاهرة، "ترام مصر الجديدة" والتي كانت فكرة البارون في الأساس لخلق رابط بين ضاحيته والقاهرة.





والعربات لن تكون مجرد هياكل جامدة بل سيتم تصميمها كما في ألعاب "السيميولاتور" المحاكاة، حيث سيركب الزائر العربة ومن خلال شاشات سيشاهد رحلة الترام بين تاريخ مصر الجديدة مع نفس الأصوات وتأثيرات الحركة مما سيمثل رحلة عبر الزمن.





وأكد عبد الرحيم في نهاية تصريحاته أن لجنة سيناريو العرض تعمل بكل جهد لإخراج العرض في قصر البارون بما يليق بقيمته وقيمة الضاحية التي من أجلها أنشئ القصر.





ومن ناحيته قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، إن قصر البارون لن يغلق بل سيكون مفتوحًا للزيارة، وحاليًا نعمل على حديقة القصر حيث توصلنا لتصميماتها الأصلية، وسنعيدها لشكلها القديم بنفس توزيع أنواع النخيل والأشجار.





وأضاف أن عربات مترو مصر الجديدة ستكون في مكان متميز بالحديقة، حيث يمثل الترام الكهربائي أحد أهم معالم الضاحية العريقة.



