جماهير ريال مدريد تمنح بنزيما جائزة الأفضل

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حصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق عن شهر أغسطس الماضي، بتصويت الجماهير.



وأصدر الموقع الرسمي للفريق الإسباني، بيانا يؤكد نجاح المهاجم الفرنسي، بالفوز بجائزة أفضل لاعب من تصويت الجماهير بعدما تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر في مباراتين أمام سيلتا فيجو وبلد الوليد، بالليجا الإسبانية.



وتحدث بنزيما، عقب الحصول على الجائزة من خلال تصريحات للموقع الرسمي قائلا"أنا سعيد جدًا بهذه الجائزة، إنها تمنحني ثقة أكبر في تقديم مباريات جيدة والاستمتاع بكرة القدم".



وكان بنزيما تحدث عن دوره داخل تشكيلة ريال مدريد، كما رد على الإنتقادات التي يتعرض لها أحيانًا بسبب غيابه بعض الفترات عن التهديف مع الفريق الملكي.



وقال بنزيما في تصريحات لـ"بي بي سي": "كان لدينا صاروخ في ريال مدريد، وهو جاريث بيل، والهدّاف كريستيانو رونالدو، وبعد ذلك كنت أنا هناك، في المسافة بين الاثنين، القطعة التي تعمل من أجل كل شيء، في ليون كنت منهي الهجمات، هنا كان يوجد رونالدو ، لعبت معه دورًا آخر".



وأضاف "بنزيما" قائلًا:"لقد سجلت أهدافًا، لكنني كنت أكثر نشاطًا في بناء الهجمات، والحركة، أحاول فتح المساحات بالنسبة لي ، ليس لأنك تمتلك الرقم 9 ، يجب أن تكون هدافًا إنه أسلوب لعب مختلف".



وواصل تصريحاته :"كنت أتحرك في الوسط لتحرير مساحة والسماح لـ (كريستيانو) بالتسجيل بالنسبة لي ، كان هدافًا حتى لو كان يلعب على اليسار".



وعن هدفه ضد ليفربول قال:"كنت بحاجة إلى هذا الهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا، احساسي بعد هذا الهدف واحد من أفضل ما شعرت به منذ أن كنت صغيراً ولعبت كرة القدم بالنسبة لي ، فإن دوري الأبطال يشبه كأس العالم".



أما بالنسبة لهدفه ضد أتليتكو مدريد قال :"هكذا أحدد كرة القدم في الواقع إذا كنت من المشجعين الذين ذهبوا إلى الملعب ، فإنني أرى ذلك لأن الأهداف ستراكم دائمًا ، لكن الأشياء مثل التي فعلت ، لا تحدث كل يوم ، لديك كل شيء هناك ، الكرة ، السرعة ، التمريرة".



وأكمل تصريحاته: "في مباراة كهذه ، ضد خصم مثل أتلتيكو مدريد، الأمر يستحق أكثر من هدف جميل مثل الذي سجلته في دوري أبطال أوروبا".