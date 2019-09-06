توتنهام يُعيد المحاولة مجددًا لضم نجم يوفنتوس
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:47 م
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علي نبوي
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يدرس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي التقدم المحاولة مجددًا مع يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا.
وكشف تقارير صحفية في إنجلترا بأن توتنهام لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتني رغم إغلاق صوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.
وذكرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية بأن ديبالا يعد هدفًا رئيسيًا للاعبين الذين يسعى ماوريسيو بوتشيتينو في ضمه لصفوف توتنهام في يناير المقبل.
وأضافت الصحيفة بأنه على الرغم من أن اللاعب كان قريبًا من الانضمام للسبيرز في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت يوم الثاني من الشهر الجاري إلا أن يعض "الرتوش" النهائية جعلت الصفقة لم تكتمل.
وكشفت الصحيفة عن أسباب تمسك إدارة توتنهام بالتعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت الصحيفة إن الدنماركي كريستيان إيريكسن يحق له التوقع في شهر يناير المقبل مع أي نادٍ أخر حيث ينتهي تعاقده مع توتنهام نهاية الموسم الحالي، حيث تظن الإدارة بأنه قريب من الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتشينو يرغب في ضم ديبالا لتعويض الرحيل المتوقع لإيريكسن والذي يرغب زيدان في جلبه للنادي الملكي.
والجدير بالذكر أن ديبالا يتبقى له في عقده مع يوفنتوس 3 مواسم، لكنه خارج خطط المدير الفني للسيدة العجوز ماوريسيو ساري حيث يضعه على مقاعد بدلاء الفريق.
وكان ديبالا قد انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من باليرمو حيث لعب مع يوفنتوس 182 مباراة وسجل خلالهم 78 هدفًا.
وكشف تقارير صحفية في إنجلترا بأن توتنهام لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتني رغم إغلاق صوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.
وذكرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية بأن ديبالا يعد هدفًا رئيسيًا للاعبين الذين يسعى ماوريسيو بوتشيتينو في ضمه لصفوف توتنهام في يناير المقبل.
وأضافت الصحيفة بأنه على الرغم من أن اللاعب كان قريبًا من الانضمام للسبيرز في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت يوم الثاني من الشهر الجاري إلا أن يعض "الرتوش" النهائية جعلت الصفقة لم تكتمل.
وكشفت الصحيفة عن أسباب تمسك إدارة توتنهام بالتعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت الصحيفة إن الدنماركي كريستيان إيريكسن يحق له التوقع في شهر يناير المقبل مع أي نادٍ أخر حيث ينتهي تعاقده مع توتنهام نهاية الموسم الحالي، حيث تظن الإدارة بأنه قريب من الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتشينو يرغب في ضم ديبالا لتعويض الرحيل المتوقع لإيريكسن والذي يرغب زيدان في جلبه للنادي الملكي.
والجدير بالذكر أن ديبالا يتبقى له في عقده مع يوفنتوس 3 مواسم، لكنه خارج خطط المدير الفني للسيدة العجوز ماوريسيو ساري حيث يضعه على مقاعد بدلاء الفريق.
وكان ديبالا قد انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من باليرمو حيث لعب مع يوفنتوس 182 مباراة وسجل خلالهم 78 هدفًا.
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