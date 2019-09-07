تحذير للنساء.. الضوء أثناء النوم يزيد الوزن

كيفية التخلص من زيادة الوزن





- حرق الدهون عن طريق تناول وجبات غذائية لا تزيد عن 1400 سعر حراري في اليوم.



- الحركة والاستمرار في ممارسة الرياضة.



- خفض معدلات هرمون الإستروجين، حيث إنه يلعب دورًا هامًا جدا في تكوين فخذين المرأة،بحيث يعمل على احتجاز المياه وتكوين الخلايا الدهنية، لذلك يجب أن تكون معدلات هذا الهرمون في المرأة غير مرتفعة.



- الامتناع عن التدخين، فبالإضافة إلى أضرار التدخين وأضرار المواد التي يتكون منها ومدى تأثيرها على الجسم، ينبغي القول بأن التبغ يعمل على تحديد إفراز نسبة الكولاجين ويقلل من نسبة إفراز فيتامين ج، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن في منطقة الفخذين بل وإظهار التجاعيد بها.



- الحد من تناول الأطعمة الدهنية والدسمة مثل الزُبد أو السمن النباتي واللحوم الحمراء ولحم الخنزير بالإضافة إلى الجبن، فكل تلك الوجبات تحتوي على نسبة دهون عالية.



- الحد من تناول الحلويات والوجبات التي تحتوي على الكثير من السكريات.



- استخدام كريمات شد الجسم، حيث إن هناك بعض الكريمات الموضعية التي لا تحارب السمنة ولكن تعمل على شد الجسم، ولكن ذلك التأثير مؤقت وغير مستمر، لذلك يتطلب استخدام هذه الكريمات على نحو مستمر.



- استخدام الملابس الحرارية، حيث أن هناك أنواع متعددة من الملابس المخصصة لعلاج السمنة بشكل علمي، وتلك الملابس تقوم بعمل مساج حراري لمنع تراكم الدهون، حيث تحتوي هذه الملابس المصنعة من المطاط الصناعي على خيوط معدنية دقيقة للغاية تعمل على تحفيز الدورة الدموية وفقدان السوائل.

كما تساهم أيضا في انحلال خلايا الدهون المتراكمة في الجسم وتجديد الخلايا، فضلا عما تقوم به الحرارة المنبعثة من تلك الملابس من تدعيم لفاعلية النشاط الرياضي، ولكن يشترط للحصول على تلك الفوائد ارتداء تلك الملابس إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل جاد ومستمر

زيادة الوزن



النحافة الشديدة وبشكل مفرط هما مشكلتان لابد من مواجهتهما بشكل صحيح وجاد، فيجب محاولة ضبط الوزن قدر الإمكان وعيش حياة سليمة بنظام صحي.







كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية "JAMA Internal Medicine"، عن أن نوم النساء في غرفة بوجود إضاءة، سواء أكان الضوء قادما من التلفاز أو من مصباح عادي، قد تساهم في رفع وزنهن، حيث أشار الباحثون القائمون على الدراسة أن التجربة التي قاموا بها وجدت أن النوم بغرفةويوجد بها أي نوع من الإضاءة، ارتبط بارتفاع وزن النساء بحوالي 5 كيلوغرامات خلال خمس سنوات تقريبا.وأكد الباحثون أن هذا الأمر مع مرور السنوات يضع النساء في خطر الإصابة بالوزن الزائد والسمنة أيضا، والتي ترفع بدورها من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة مثل السكري وأمراض القلب.وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون بإجراء التجربة على 43،722 امرأة، تراوحت أعمارهن بين 35-74 سنة، وتم تقسيمهن إلى مجموعات بناءً على وجود إضاءة في الغرفة أم لا.إلى ذلك، لاحظ الباحثون النتائج التي تفيد بأن زيادة وزن النساء اللاتي كن في غرف مضاءة بحوالي 5 كيلوغرامات خلال الخمس سنوات.وأكد الباحثون أنه وعلى الرغم من وجود معيقات في هذه الدراسة، إلا أنها تعطينا مؤشرا على ضرورة النوم بغرف معتمة خلال ساعات الليل، وذلك من أجل عدم التدخل في عملية النوم التي يمر بها الجسم.وتعد السمنة المفرطة وزيادة الوزن بشكل عام من أكثر الحالات المرضية شيوعًا بالعالم، حيث تعتبر هي السبب الرئيسي الخامس للمخاطر الصحية العالمية، فقد تم تقدير عدد ضحايا السمنة حول العالم سنويًا بـ 2.8 مليون حالة.وأثبتت الدراسات أن أكثر من 40 طفل تحت سن الخامسة يعاني من زيادة الوزن المفرطة حول العالم، وتعرف السمنة على أنها الزيادة في الوزن عن الحد الطبيعي نتيجة لتراكم الدهون الزائدة في جميع مناطق الجسمويمكن تحديد السمنة عن طريق حساب كتلة الجسم وذلك بقسمة وزن الجسم على مربع الطولتعد السمنة المفرطة وزيادة الوزن بشكل عام من أكثر الحالات المرضية شيوعًا بالعالم، حيث تعتبر هي السبب الرئيسي الخامس للمخاطر الصحية العالمية، فقد تم تقدير عدد ضحايا السمنة حول العالم سنويًا بـ 2.8 مليون حالة.- التخلص من السوائل الزائدة في الجسم وشرب الماء بكميات وفيرة، فالماء يعمل على تخليص الجسم من الأملاح الزائدة أو السوائل المحتجزة في الخلايا الدهنية.