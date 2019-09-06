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تركيا تستدعي سفير لبنان احتجاجا على عمل استفزازي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:10 م
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تركيا تستدعي سفير لبنان احتجاجا على عمل استفزازي
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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استدعت وزارة الخارجية التركية، سفير لبنان لديها، غسان المعلم، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عمل استفزازي تعرضت له السفارة التركية" في العاصمة اللبنانية، بيروت.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلا على لسان مصدر دبلوماسي قوله إن "مجموعة تتألف من نحو 10 أشخاص، على وضع قطعة قماش على بوابة السفارة التركية في بيروت، كتب عليها عبارة تهديد".

ووفقا لما نقلته الوكالة فإن "المجموعة تقدمت حتى وصلت بوابة السفارة، رغم تحذيرات رجال الشرطة، حاملين بأيديهم لافتة عليها علم تركيا مع صورة جمجمة مغطاة بالدماء، وعبارة ’انتو كمان انضبّوا‘ (أنتم أيضا الزموا حدودكم) علقوها على بوابة السفارة".


وذكرت الوكالة أنه "تم إبلاغ السفير اللبناني بالقلق على أمن السفارة التركية في بيروت، جراء اقتراب المجموعة من السفارة ووصولهم بوابتها، وأنه طُلب من المعلم اتخاذ السلطات اللبنانية، على الفور، التدابير الأمنية اللازمة، من أجل حماية جميع المصالح التركية في لبنان، وفي مقدمتها السفارة في بيروت".

ولفت تقرير الوكالة ان "العملية الاستفزازية ضد السفارة التركية في بيروت، عقب تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون زعم فيه أن ’الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة تجاه اللبنانيين‘".

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