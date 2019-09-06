وزارة قطاع الأعمال تبحث عن التعاون مع الصين في إنتاج السيارات الكهربائية

سافر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم الجمعة، متوجهًا إلي الصين في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وتتضمن مدينتين، لبحث فرص التعاون مع الجانب الصيني خاصة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.





ويبحث وزير قطاع الأعمال العام مباحثات مع وزير الصناعة الصيني، ويلتقي مسؤولي عدد من الشركات الصينية العاملة في صناعة السيارات الكهربائية ويزور مصانعها، وذلك لبحث التعاون في إقامة مصنع لإنتاج سيارات الركوب الكهربائية بشركة النصر للسيارات.





ويجتمع وزير قطاع الأعمال العام مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين لعرض جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، وكذلك جهود إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة .



