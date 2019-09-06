وزارة قطاع الأعمال تبحث عن التعاون مع الصين في إنتاج السيارات الكهربائية
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:02 م
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أحمد الشيخ
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سافر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم الجمعة، متوجهًا إلي الصين في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وتتضمن مدينتين، لبحث فرص التعاون مع الجانب الصيني خاصة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.
ويبحث وزير قطاع الأعمال العام مباحثات مع وزير الصناعة الصيني، ويلتقي مسؤولي عدد من الشركات الصينية العاملة في صناعة السيارات الكهربائية ويزور مصانعها، وذلك لبحث التعاون في إقامة مصنع لإنتاج سيارات الركوب الكهربائية بشركة النصر للسيارات.
ويجتمع وزير قطاع الأعمال العام مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين لعرض جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، وكذلك جهود إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة .
ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية في مصر، مؤكدًا اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه الي تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، نظراً للعائد الاقتصادى من استخدام الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي، هذا فضلاً عن العائد البيئي من تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن استخدام البنزين والسولار.
وأشار إلي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بالنظر إلى أنها تُعَـد مستقبل صناعة السيارات في العالم، ولذا فقد سعت الحكومة لتدشين تعاون مع الشركات العالمية التى تعمل فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بغـرض توطين هذه الصناعة، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات التي توصلت إليها هذه الشـركات، حتى تتحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الدول العربية والأفريقية.
وهناك طلب متزايد من شركات تصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وسعيها لإقامة شراكات واستثمارات في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارات الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والكهرباء، والبترول، والتعليم العالى، والداخلية، والسياحة، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات، وعددا من الجهات الأخرى المعنية، لتتولى التفاوض ودراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية، حتى يتسنى اختيار أفضل العروض التي تحقق أقصى استفادة ممكنة لمصر، وفقاً لاحتياجات السوق المصرى من الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وأخذاً في الاعتبار خطط التصدير المستقبلي.
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