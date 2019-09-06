أسوشيتدبرس: تركيا تتورط في فضيحة تجسس جديدة ضد صحفيين ومعارضين

كشف ممثلو الادعاء في ألمانيا، عن فتح تحقيق بشأن شركة في ولاية بافاريا بعد اتهامها بأنها زودت تركيا ببرنامج يمكن استخدامه للتجسس على صحفيين ومعارضين أتراك، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.





ووفقا لموقع سكاي نيوز ، فقد قال ممثلو الادعاء في ميونيخ، إنهم فتحوا التحقيق في قضية شركة “فينفيشر” بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، بما فيها مراسلون بلا حدود في ألمانيا .





وتتهم المنظمات الحقوقية الشركة بانتهاك قوانين التصدير من خلال تزويد تركيا بالبرامج بدون إذن من الحكومة الألمانية، وأن منتجها “فين سباي” تم استخدامه عام 2017 لاستهداف المحتجين المناهضين للحكومة من خلال توفير الوصول إلى البيانات على هواتفهم.





وقال كريستيان ميهر المدير التنفيذي لمراسلين بلا حدود ألمانيا إنه “من الشائن وغير المقبول رؤية برنامج تجسس ألماني يستخدم ضد الصحفيين والأصوات المعارضة في تركيا”، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.





وشملت الإتهامات أن الحكومة التركية استخدمت البرنامج بإنشاء نسخة زائفة للمنفذ الإعلامي “عدالت” التركي المعارض والذي استخدم خلال احتجاجات 2017 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتنسيق بين النشطاء.





والمستخدمون الذين حملوا تطبيق “عدالت” المزيف ثبتوا تلقائيا برنامج “فين سباي” على أجهزتهم أيضا، مما يعطي برنامج التجسس الاطلاع الكامل على البيانات المخزنة على الجهاز بما في ذلك بيانات المواقع والدردشات والاتصالات.



