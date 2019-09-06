حقيقة رحيل ميسي عن برشلونة
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:01 م
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مصطفى صابر
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ورد أن ليونيل ميسي لديه بند في عقده مع برشلونة يسمح له بمغادرة النادي الكاتالوني إذا أراد ذلك في نهاية كل موسم.
وقع ميسي على ثمانية عقود تجديد في برشلونة منذ عام 2005 ، وأضيف هذا الشرط في آخر تجديد له في عام 2017.
كل هذا وفقًا لـ El Pais ، الذي يقول إن هناك اتفاقًا بين اللاعب والنادي وهذا يعني أن ميسي يمكنه أن يقرر ما إذا كان يريد المغادرة في 30 يونيو في نهاية كل موسم.
تستند الاتفاقية إلى ولاء ميسي لبرشلونة وإذا قرر الأرجنتيني عقد هذا الاتفاق، فهو حر في مغادرة كامب نو.
وفقًا لكاروسيل، لا يستطيع ميسي ممارسة هذا الخيار إلا إذا كان يغادر برشلونة إلى نادٍ خارج أوروبا ، مما يتركنا نعتقد أن هذا الشرط مصمم له للعودة إلى الأرجنتين متى أراد
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