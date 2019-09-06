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خبر سار لجماهير الأهلي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:57 م
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خبر سار لجماهير الأهلي
الأهلي وسموحة
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الفجر الرياضي
 
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تلقت جماهير النادي الأهلي خبرا سارا، بشأن نجم الفريق والذي تعرض لإصابة قوية تسببت في غيابه لفترة طويلة.

وبدأ محمد محمود لاعب وسط الفريق، في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ويؤدي محمد محمود، تدريباته وفقا للبرنامج الذي عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي ويشتمل، على جانب بدني وجزء كبير من تدريب الكرة إلى جانب جلسات الجيم، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج بدني بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات اليوم وفقا لاجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غد السبت، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا المقرر اقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويخضع محمد محمود وسعد سمير ورامي ربيعة، لاعبو الفريق المصابين لبرنامج علاجي وتأهيلي، فيما اقترب محمود وحيد من العودة للمشاركة الجماعية.
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