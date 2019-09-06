مفاجأة.. ثغرة قانونية تنقذ الهلال السعودي من فخ كورينثيانز البرازيلي

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تحدث المستشار القانوني، فهد بارباع، عن موقف إدارة نادي الهلال القانوني، عقب الشكوى التي قدمتها إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي، إلى الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"، في قضية اللاعب البرازيلي جابرييل.



وتمتلك إدارة النادي البرازيلي عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، قبل أن يتراجع الزعيم عن توقيع العقد.



ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.



وقال بارباع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد": "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينص على ضرورة حصول أي نادي يريد التعاقد مع لاعب، على موافقة فريقه الأصلي، في نص خطابي، ومن ثم الحصول على موافقة اللاعب نفسه".



وأوضح: "في قضية الهلال وجابرييل، إن مسئولي الهلال، حصولوا بالفعل على موافقة كورينثيانز، لبيع اللاعب، في الميركاتو الصيفي".



وتابع المستشار القانوني: "ولكن يبدو أن اللاعب، وصل إلى دبي لتوقيع العقود مع الهلال، دون أن يوقع على موافقته على الصفقة في نص خطابي أثناء المفاوضات، وهنا يكون من حق الزعيم التراجع".



واختتم بارباع حديثه قائلا: "الأزمة الوحيدة التي قد تواجه الزعيم، هو أنه أرسل تذاكر سفر اللاعب من البرازيل إلى دبي، لتوقيع العقود، لافتًا إلى أن "فيفا"، قد يعتبر هذا الأمر دليل إدانة على الهلال".



جدير بالذكر أن مفاوضات الهلال، مع جابرييل كانت بديلاً للكولومبي جوستافو كويلار، في حال فشل صفقته، قبل أن يتمكن النادي من ضم اللاعب.



وتعاقدت إدارة نادي الهلال مع كويلار مقابل؛ 7.4 مليون يورو، وهى تشمل قيمة شراء عقده بالإضافة إلى حصة ديبورتيفو كالي الكولومبي ناديه الأصلي.



كما سيحصل اللاعب على 4 ملايين يورو من نادى الهلال، تشمل الراتب، ومقدم العقد الذي يمتد أربعة مواسم.



