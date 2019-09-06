نجم الأهلي يقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب طويل وخبر سعيد لفايلر

خبر سعيد للأهلي بخصوص حالة كريم نيدفيد





ويؤدي كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعي وبعض الفقرات التأهيلية في الجيم، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.



ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية ضمن ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويدرس الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، خوض مباراة ودية الإسبوع المقبل لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ رؤيته الفنية قبل أول مباراة رسمية له مع الفريق. ويؤدي كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعي وبعض الفقرات التأهيلية في الجيم، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية ضمن ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يقوم محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتأدية المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.ويخوض محمد محمود، تدريباته وفقا للبرنامج الذي عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي ويشتمل ، على جانب بدني وجزء كبير من تدريب الكرة إلى جانب جلسات الجيم، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج بدني بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي.يذكر أن الاهلي حصل على راحة من التدريبات اليوم وفقا لاجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غد السبت، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا المقرر اقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري.ويخضع محمد محمود وسعد سمير ورامي ربيعة، لاعبو الفريق المصابين لبرنامج علاجي وتأهيلي، فيما اقترب محمود وحيد من العودة للمشاركة الجماعية.زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا بخصوص حالة اللاعب كريم نيديفيد.وأكد الجهاز الطبي أن حالة كريم نيدفيد لاعب الفريق في تحسن مستمر، واللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي عاد به من ألمانيا تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.وقال الجهاز الطبي أن الفحص الأخير لكريم نيدفيد، أثبت أن «ركبته» بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقا للبرنامج الذي حدده الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.