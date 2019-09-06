الأحد.. وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي





اقرأ أيضا : تعرف على آخر موعد للتقديم للحصول على المنح للدراسة بإيطاليا



يفتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد غد الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري، والذي ينظمه قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء في مجال في الذكاء الاصطناعي والنظم الذكية، يومي 8 -9 سبتمبر المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: إستراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات الحديثة، وتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والاستراتيجيات العالمية في تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي.ويقام على هامش فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات حول آفاق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في مصر، والاستراتيجية الوطنية المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية سنغافورة في مجال الذكاء الاصطناعي، واتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الوطنية، والرؤى الخاصة بتحسين صناعة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخطط الجامعات لتحسين الذكاء الاصطناعي وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الجامعات الحديثة، فضلًا عن مستقبل الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر، والجامعات الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.ومن المقرر أن يقام على هامش المؤتمر معرضًا للابتكار والذكاء الاصطناعي، بمشاركة 12 شركة عالمية رائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات كشركة (سيسكو) العالمية، وشركة (أي بي أم)، بالإضـــافة إلى جامـــعات ( القاهرة، وعين شمس، وزويل، والنيل، والمصرية اليابانية).