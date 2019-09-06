ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأحد.. وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:59 م
Advertisements
الأحد.. وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
وزير التعليم العالي
Advertisements
طباعة
رضا سلامة
 
Advertisements
يفتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد غد الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري، والذي ينظمه قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء في مجال في الذكاء الاصطناعي والنظم الذكية، يومي 8 -9 سبتمبر المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: إستراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات الحديثة، وتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والاستراتيجيات العالمية في تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويقام على هامش فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات حول آفاق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في مصر، والاستراتيجية الوطنية المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية سنغافورة في مجال الذكاء الاصطناعي، واتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الوطنية، والرؤى الخاصة بتحسين صناعة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخطط الجامعات لتحسين الذكاء الاصطناعي وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الجامعات الحديثة، فضلًا عن مستقبل الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر، والجامعات الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يقام على هامش المؤتمر معرضًا للابتكار والذكاء الاصطناعي، بمشاركة 12 شركة عالمية رائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات كشركة (سيسكو) العالمية، وشركة (أي بي أم)، بالإضـــافة إلى جامـــعات ( القاهرة، وعين شمس، وزويل، والنيل، والمصرية اليابانية).

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزير التعليم العالي وزير الاتصالات الذكاء الاصطناعي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مبارايات ودية
تشيلي - أساسي
0
x
انتهت
0
الأرجنتين - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
موريتانيا - أساسي
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
بوركينا فاسو - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ويلز
-
x
20:45
-
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
هولندا
سان مارينو
-
x
20:45
-
بلجيكا
إسكوتلندا
-
x
20:45
-
روسيا
سلوفينيا
-
x
20:45
-
بولندا