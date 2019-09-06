جهاز مدينة الشروق يزيل دور مخالف بالمنطقة التاسعة ويوقف أعمال غرف سطح بالأولى (صور)

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أنه تم تنفيذ قرار إزالة وهدم لدور مخالف للتراخيص البنائية وقيود الارتفاع، بقطعة أرض سكنية بالمنطقة التاسعة عمارات، واستصدار قرار إيقاف التعامل على القطعة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية القانونية اللازمة قبل الهدم .





وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: "تم رصد أعمال بنائية مخالفة بقطعة أرض سكنية بالمنطقة الأولى عمارات في مهدها، بزيادة نسبة غرف السطح عن المسموح به بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وتم تنفيذ قرار الإزالة للشدة الخشبية، وذلك في إطار المتابعة الدورية من قبل الإدارات المعنية بجهاز المدينة" .





وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم إزالة كافة المخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ إلى رؤساء الأحياء بالمرور الدوري داخل نطاق الحي، لرصد أية مخالفة والتعامل الفورى معها، للحفاظ على النسق المعماري والحضاري للمدينة .





وتم تركيب عدد 370 كشاف إنارة ليد بمحور الحرية بالمدينة لخدمة رواد الطريق الذى يبلغ طوله 5 كم (ذهاب - إياب)، وذلك في إطار خطة جهاز المدينة لإستبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات إنارة ليد بالمحاور والطرق الرئيسية، حيث تم استبدال عدد 2300 كشاف حتى الآن من إجمالي 2454 كشافا، والمستهدف استبدالها لتصبح كافة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة مضاءة بإنارة ليد.



تم تشغيل رافع المياه بمنطقة "الميكروويف" بمدينة العاشر من رمضان لخدمة مدينة الشروق، ولزيادة حصة المدينة من المياه لمواكبة الزيادة السكانية.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن الطاقة التصميمية للرافع تقدر بنحو٧٥٠٠م٣/ساعة، مشيراً إلى أنه تم عمل الاختبارات اللازمة للتشغيل والدخول في الخدمة، ويعد رافع المياه إضافة حالية ومستقبلية إلى مدينة الشروق، مشيداً خلال تفقده رافع المياه بالجودة والكفاءة في أعمال التنفيذ.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بمدينة الشروق، ووضعها على قائمة الأولويات خلال الفترة الحالية لتتواكب مع نسب الإشغال المستقبلية بالمدينة.



