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شرط نجم الزمالك للموافقة على فسخ تعاقده

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:44 م
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شرط نجم الزمالك للموافقة على فسخ تعاقده
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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وضع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شرطا للموافقة على فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي والرحيل.
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شرط بوطيب للرحيل عن الزمالك:
واشترط بوطيب الحصول على مستحقاته كاملة قبل فسخ تعاقده مع النادي الأبيض بالتراضي.

وكان مسؤولو الزمالك قد استقروا على رحيل اللاعب بسبب تكرار إصابته وابتعاده عن مستواه المعهود في الفترة الماضية، بالإضافة لرغبة ميتشو المدير الفني الجديد في التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم الفريق.

وطلب النجم المغربي الحصول على قيمة مستحقاته كاملة نظير فسخ التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض، وتم تأجيل موقفه لحين إشعار آخر.

ويغيب بوطيب عن المشاركة مع الفريق الأبيض منذ مواجهة الإسماعيلى فى الموسم الماضى بعد تعرضه للإصابة فى مفصل الركبة، وبعد تعافيه تجددت الإصابة مرة أخرى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده فى بطولة الأمم الأفريقية الماضية.
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أرقام بوطيب مع الزمالك:

تعاقد الزمالك مع النجم المغربى خالد بوطيب، في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضى، وشارك اللاعب مع الأبيض فى 19 مباراة بالموسم الماضى بواقع 11 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى بطولة الكونفدرالية، أحرز خلالهم اللاعب المغربي 5 أهداف من بينهم 4 أهداف فى الدورى، قبل أن يتعرض لإصابة قوية كانت سببا في غيابه عن المباريات قبل العودة في نهاية بطولة الدوري، وكان السويسري جروس المدير الفني السابق للفريق هو من طالب بضمه وكان يضعه على رأس أولوياته الهجومية.

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