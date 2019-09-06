شرط نجم الزمالك للموافقة على فسخ تعاقده





تعاقد الزمالك مع النجم المغربى خالد بوطيب، في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضى، وشارك اللاعب مع الأبيض فى 19 مباراة بالموسم الماضى بواقع 11 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى بطولة الكونفدرالية، أحرز خلالهم اللاعب المغربي 5 أهداف من بينهم 4 أهداف فى الدورى، قبل أن يتعرض لإصابة قوية كانت سببا في غيابه عن المباريات قبل العودة في نهاية بطولة الدوري، وكان السويسري جروس المدير الفني السابق للفريق هو من طالب بضمه وكان يضعه على رأس أولوياته الهجومية.