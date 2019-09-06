أهالي دمياط الجديدة يعترضون باللافتات على إزالة المساحات الخضراء (صور)

اعترض أهالي وسكان مدينة دمياط الجديدة، على إجراءات تحويل المناطق المنزرعة الي كتل خراسانية أمام العمارات السكنية والقضاء على المساحات الخضراء التى تطل عليها تلك العقارات وتحويلها مساحات أسمنتية.





قام أهالي المدينة بتعليق لافتات وبانرات كبيرة الحجم على المنازل صباح اليوم الجمعة، يعلنون خلالها اعتراضهم على تجريف المساحات الخضراء، وينددون بما قام به جهاز التعمير بالمدينة من إزالة للمناطق المنزرعة.





وطالب الأهالي بسرعة التدخل لزراعة المساحات امام العقارات في الأحياء الموجودة بالمدينة وإعادتها لما كانت عليه، حيث ناشد الاهالي جهاز التعمير ومحافظ دمياط بالتدخل والحفاظ على الرفع المنزرعة للحفاظ على نظافة البيئة بالمدينة.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير 841 محضر ضد المخالفين من المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي ضمن الحملات التفتيشية والتموينية التى وجهت المحافظ مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بتنفيذها ضد الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، وكذا للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية في الأسواق، ومدى التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن الاسعار وعلى السلع بالمحلات.





وتم تحرير 271 محضر ضد مخابز شملت عدم مطابقة للمواصفات، ونقص في الأوزان، عمل بدون ترخيص.





أما عن المتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات للسلع المعروضة لدى التجار، فقد تم تحرير 573 محضر يشمل مخاضر غش تجاري، وشهادات صحية، وعمل بدون ترخيص.





وعن متابعة مستودعات الغاز بنطاق المحافظة ومدى توافر الغاز، والالتزام بالأسعار المقررة، فقد تم تحرير (33) محضر يشمل عدم اعلان عن الاسعار، وبيع بأزيد من السعر وعمل بدون ترخيص.





ووجهت المحافظ تعليماتها بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتصدى لكافة المخالفات، وتوقيع العقوبات ضد المخالفين، حتى يتسنى للمحافظة الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.





استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فادى يوسف لوقا عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا الجديد





وفى مستهل اللقاء تقدمت المحافظ بالتهنئة له لتسلمه مهام عمله الجديد، معربة عن خالص أمنياتها بدوام التوفيق والسداد فى خدمة أهالى مركز ومدينة الزرقا.



