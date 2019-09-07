احترس.. تعرف على مخاطر تناول سمك القراميط

سمك القرموط





يستخدم سمك السلور على نطاق واسع في العالم كوجبة غذائية، واختلفت الآراء ما بين أنه طعام ممتاز وبين أنه يفتقر إلى النكهة الجيدة.



أضراره و فوائده

مصدر البروتين وفيتامين b

منخفضة في نسبه الدهون والسعرات الحرارية وغنية كمان بالاوميجا٣

يعني ليها فايدة ما قولناش لا



أضرار سمك القرموط

- فيها نسبة زئبق وتمثل خطر خاصة علي الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى.



- القراميط الكبيرة بذتتغذي عليي ديدان وحشرات وضفاضع وجثث وكل ماهو بقاع المياه وتعتبر مخزن للامراض الخطرة حتي بيسموها خنزير البحر.



- القرموط نفسه بيصاب بنوع من الديدات تحت الجلد وخاصة في منطقة سلسلة الظهر بيكون لونها لون اللحم.



- القرموط الصغير بيتغذي علي نباتات وبيكون بعيد عن اي جثث في القاع وكمان لونه فاتح.



أفضل أنواع القراميط

أسماك القراميط الصغيرة التي يكون لونها فاتح او ابيض تأكل نباتات وتعيش علي السطح وتمد الجسم بالأوميجا 3.



القراميط من الاسماك المعروفه والتي يعشقها ويفضلها الكثير من المصريين ولكن هناك انواع من سمك القرموط او سمك السلور فتختلف مسمياته وهناك من يطلق عليه ابو شناب وذلك لوجود مجموعة من الشعيرات البارزة في الجزء الامامي من جسمه والتي تشبه الشعيرات الموجودة في القططوتقول الدكتورة سماح نوح رئيس قطاع الارشاد البيطري إن هناك أكثر من 3000 نوع معروف من سمك السلور في مختلف انحاء العالميتراوح طوله بين 100 - 270 سم واكبر انواع سمك السلور الذي يقترب من الثلاثة امتار يطلق عليه سمك السلور ميكونغ وهى تعيش في اجزاء من نهر الميكونغ تلاقبها في تايلاند وفيتناموأن سمك القرموط من أكلة اللحوم ويعتمد نظامه الغذائي غالبا على اللحوم على الرغم من ان انواع سمك السلورالصغيرة الحجم معروفة بتناولها النباتات المائية الصغيرة ، ويميل سمك القرموط الى تناول انواع الاسماك الاخرى والحشرات والديدان التي تسكن بالقرب من قاع النهر بالاضافة الى البرمائيات مثل الضفادع وسمندل البحر واحيانا الزواحف الصغيرة والثدييات الصغيرة.