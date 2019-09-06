كمال بهجات يتابع موقف تنفيذ وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:39 م
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أحمد الشيخ
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اجتمع المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، مع مسئولي شركات المقاولات العاملة في مشروع وحدات الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، والتى يتم تنفيذها بمدينة بدر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع، وإزالة العقبات التي تواجه عملية التنفيذ، ولسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات في الموعد المقرر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي جهاز تنمية مدينة بدر .
وطالب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، خلال اللقاء مع مسؤلي جهاز تنمية بدر والمقاولين، الشركات العاملة بالمشروع على سرعة النهو في المواعيد المقررة، لأهمية المشروع، وكذا الجودة في التشطيبات، واختيار أفضل العينات .
وأكد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، خلال اللقاء، ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع، وكذا تسهيل كافة الإجراءات أمام الشركات، وضرورة المتابعة الدورية من قِبلِ مسئولي جهاز المدينة لإزالة أية عقبات، وأنه سيتم عقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة مع الشركات ومسئولي المشروع حتى يتم الانتهاء من التنفيذ .
وقال عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، انه من المتوقع اانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية المقرر تخصيصها لموظفى العاصمة الإدارية بالمدينة، والتى تصل لنحو 9 آلاف و24 وحدة سكنية، فى مارس المقبل .
وكشف مندور عن رفع جميع المعوقات أمام تنفيذ المشروع لتحفيز الشركات على الانتهاء من الأعمال المكلفة بها خلال المواعيد الزمنية المقررة، وبكفاءة وجودة عاليتين، موضحا أن مساحة الوحدات تصل إلى 118 مترا مربعا، كما يجرى حاليا طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة .
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح وحدات سكنية فى مدينة بدر للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمقدم حجز 25% من إجمالى قيمة الوحدة مقسمة على 3 دفعات، بواقع 5% عند التخصيص و5% عند التعاقد و15% عند التسليم، على أن يتم سداد باقى قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية خلال 15 عاما بفائدة متناقصة، مع سداد 7% من قيمة الوحدة وديعة صيانة .
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