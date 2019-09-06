حبس سائقين وربة منزل لاتهامهم بتكوين عصابة للإتجار في المخدرات بالعبور

قرر محمد غالب رئيس نيابة العبور، حبس سائقين وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتكوينهم عصابة للإتجار في المخدرات بمدينة العبور حيث عثر بحوزتهم على كمية الهيرويين المخدر ومبلغ مالي وأسلحة بيضاء.





وتلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بتمكن ضباط مباحث قسم العبور من ضبط كل من حازم م س سائق ومحمد ح س سائق وهدي م م ربه منزل حال قيامهم بإستئجار شقه بناحية مدينه العبور – الحي الخامس دائرة القسم، وبحوزتهم كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرام ومبلغ مالى 18 الف جنيه و( 8 ) هواتف محموله و2سلاح أبيض ( سكين ) و( 2 ) ميزان حساس.





وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ،وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الابيض لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم تحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي اصدرت قرارها السابق.





وقرر احمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، امس حبس طالبة 4 ايام علي ذمه التحقيقات لقتلها شقيقتها التي هددتها بفضح علاقتها العاطفية بشاب امام والدها فقتلها خوفا من الفضيحة، كما امرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة.





وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية،اخطارا من العميد اسماعيل عبد الله مامور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من مفتش صحة مكتب بهتيم بحضور م ع ا 37 عاما سائق لمكتب الصحة وقرر بوفاة نجلته ش م ع 14 عاما طالبة وفاة طبيعية بشقتها ورغبته بإستخراج تصريح دفن لها بالانتقال والمعاينة رفقه والدها وبتوقيع الكشف الطبي علي جثه المتوفاة تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاه.





انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث وتبين وجود جثة المتوفية الي رحمة الله تعالي مسجاه علي ظهرها بغرفة نوم الاطفال بالشقة ملك والدها ترتدي كامل ملابسها وبها الإصابات المشار اليها.





واوضحت التحريات حدوث خلاف بين المتوفاة وشقيقتها الكبري ن م ع 17 عاما طالبة بسبب سماعها للأخيرة اثناء تحدثها هاتفيا مع احد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية ولدي علم الأخيرة باقدام شقيقتها علي اخبار والديها بالامر حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة قامت علي أثرها الأخيرة بدفع شقيقتها المتوفاة علي سرير غرفة النوم وخنقها بقطعة قماش " بلوزة" حتي فارقت الحياة.









بسؤال والد المتوفية قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص وأضاف بتواجده بعمله أثناء الواقعة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة وبمواجهتها اقرت بارتكاب الواقعة علي النحو المبين،تم نقل الجثة لمستشفي ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9819 ادارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019.





وأصيب عامل بطلق ناري في القدم إثر مشاجرة بالعبور مع آخرين بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.









تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ لقسم شرطة العبور من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية خط 10 جمعية أحمد عرابي.













وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "ا م م" و"م س و" طرف ثان و"م ع أ" مصاب بادعاء طلق ناري بكعب القدم اليمنى وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين.









وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة عيار 9 مم بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار المرخصة له.









وبمواجهة الأول أقر بقيامه بالتعدي على الثالث وإطلاق العيار الناري على إثر المشادة الكلامية، وعلل تواجده بمحل الحادث لوجود خلافات مالية وبينه وبين "م ع ع" وأنه دائم البحث عنه للتحصل على مستحقاته المالية.







