وزير الرياضة ينعي وفاة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق، نعى صبحي مع قيادات الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية السابق داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وأشار الدكتور أشرف صبحي الي تقديره الكبير لرئيس اللجنة الأولمبية الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم، حيث يعد أحد أبرز رجال الرياضة المصرية الذين ساهموا بخبرتهم وحنكتهم الادارية في تحقيق العديد من البطولات الرياضية في ظل رئاسته للجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من ٢٠٠٨ الي ٢٠١٢.