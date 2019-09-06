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وزير الرياضة ينعي وفاة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:37 م
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وزير الرياضة ينعي وفاة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق
محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق
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دينا نبيل
 
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق، نعى صبحي مع قيادات الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية السابق داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.


وأشار الدكتور أشرف صبحي الي تقديره الكبير لرئيس اللجنة الأولمبية الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم، حيث يعد أحد أبرز رجال الرياضة المصرية الذين ساهموا بخبرتهم وحنكتهم الادارية في تحقيق العديد من البطولات الرياضية في ظل رئاسته للجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من ٢٠٠٨ الي ٢٠١٢.

وكان محمود أحمد على يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ ثم فاز بانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢.
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