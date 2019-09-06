زيارة ميدانية للاعبين الذي وقع عليهم الاختيار للسفر لهولندا تحت رعاية الشباب والرياضة

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قام جمال السقا المسئول الإعلامي والتسويقي بالشركة الهولندية Simo Sport بعمل زيارة ميدانية لمنازل اللاعبين في محافظة المنوفية والذين تم اختيارهم في مشروع اكتشاف الموهوبين Top Talents الذي يتم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة الهولندية Simo Sport، لحضور البطولة الدولية لاكتشاف الموهوبين والي ستقام في هولندا من الفترة 13-9 حتي 19-9-2019 بمشاركة 30 لاعب في الفئة العمرية من 16 ل 18 عام، بالإضافة إلي 10 لاعبين لعمل معايشة من سن 10 ل 15 سنة.



ورصدت الزيارة سعادة أسر اللاعبين الذين وصفوا نجاح أبناءهم في الإختبارات بأنه الحدث الأفضل علي الإطلاق، موجهين كل الشكر للشركة الهولندية بقيادة محمد حسن وكل القائمين علي العمل، وتمني الأهالي بأن يقدموا أبناءهم أفضل ما لديهم في رحلتهم بهولندا حتي يحققوا أملهم في الإحتراف.



ومن جانبه وجه 'السقا' الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ثقته في الشركة الهولندية، وكابتن محمد حسن صاحب ومدير المشروع في تنفيذ الموضوع علي أرض مصر، ووجه الشكر ايضا للدكتور عمرو حداد مساعد الوزير والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، والذي بذل مجهود جبار في الفترة الماضية لنجاح المشروع.



مطالبا معالي الوزير بسرعة إصدار بيان رسمي من الوزارة للاعبين الذين تم اختيارهم سيكونوا تحت إشراف الوزارة، كي يطمئن اللاعبين وأسرهم كي يتحقق المصداقية في المشروع.



حيث أن الشركة قامت بدورها من ناحية إجراء الاختبارات واجتياز اللاعبين المشاركين في البطولة الدولية للموهوبين، كذلك اختيار اللاعبين الذين سيكونوا تحت وزارة الشباب والرياضة.



وخص بالشكر محمد حسن علي حكمته في إدارة المشروع في تلك المرحلة الي أن وصل بالجميع لهذا المستوي، وشكر وتقدير للمدربين أسامة، وأشرف، وسلام، حمادة، وعمر العربى مدير المشروع.



وأيضا عماد سرور و سمير شوقى أحمد فلكس و ياسر فوده، كل هؤلاء سبب رئيسى فى نجاح المشروع فى تلا وشكر مصطفى الجندى صفحة الكوره مع الجندى وسارة سالم الملعب مع سارة، وأيضا كل الشكر والتقدير لزوجته وأولاده ريم وخالد لدعمهم له من بدايه المشروع حتى الآن.



