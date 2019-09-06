مركز الملك سلمان يغيث أهالي اليمن وسوريا والسودان





وتم تسليم محاليل طبية لمركز صحي الجيلي يستفيد منها 300 مستفيد، إلى جانب تسليم المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين بواقع 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط و100 سلة غذائية.



كما وزع المركز بالتعاون مع منظمة سداد الإنسانية 2،182 سلة غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات تابعة لإدلب السورية.



وجرى توزيع 581 سلة غذائية في مخيم «كفر سجنة” و336 سلة غذائية في «مخيم شحشبو»، و300 سلة غذائية في «مخيم عبد الباسط الساروت»، و141 سلة غذائية في «مخيم المنتصر بالله»، و230 سلة غذائية في «مخيم الجبين»، و245 سلة غذائية في «مخيم رغد»، و349 سلة غذائية في «مخيم شهداء اللطامنة».



مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436 هـ بتوجيه من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.





ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.



نفذ المركز عددا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم.





واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.



ويقدم المركز الإغاثة العاجلة للدول المتضررة في مختلف أنحاء العالم، والتي تتطلب أوضاعها التدخل السريع ومد يد العون لها عن طريق خطط ومرتكزات أساسية:



توزيع 300.000 سلة غذائية، على 1.800.000 مستفيد، للمحافظة على إستمرار الحياة بمحافظة تعز.

تقديم وجبات ساخنة لـ 250.000 مستفيد من العالقين بمنفذ الوديعة.



توفير مساعدات طبية وغذائية بمقدار 58 طن، لمحافظة تعز عن طريق الإسقاط الجوي.



تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية لمتضرري إعصار تشابالا وميغ في جزيرة سقطرى، إستطاع 34.469 شخص الإستفادة منها.



تهيئة جسر جوي لنقل 15 طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية لعدن، تمكن 200.000 شخص الإستفادة منها.



إستطاع برنامج الأغذية العالمية تقديم مساعدات غذائية لـجميع محافظات اليمن، مستفيدًا منها 10.406.284 شخص توزيع 1،024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج في اليمن توزيع 1،000 سلة غذائية عاجلة تزن 74 طنًا، للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 36،000 فرد.



توزيع 1،116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو غرامًا، للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب في اليمن.



توزيع 1،700 كرتون تمر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت في اليمن.



وتعد منصة المساعدات السعودية التابعة للمركز هي منصة تم إنشائها وفق المعايير الدولية للتسجيل والتوثيق المعتمدة لدى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية DAC-OECD ومنصة التتبع المالي للأمم المتحدة UNFTS ومبادئ الشفافية الدولية (IATI).



وتعنى هذه المنصة بتسجيل المشاريع والمساهمات الإنسانية والتنموية والخيرية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية النقدية والعينية، والتي تقدم على هيئة منح تشجيعًا لدفع عجلة التنمية.



صنفت الجهات السعودية المانحة تلك المساعدات على ثلاثة مراحل:



المرحلة الأولى: تشمل المساعدات والمساهمات المقدمة من عام 2007م وحتى 2018م.

المرحلة الثانية: تشمل المساعدات والمساهمات المقدمة من عام 1996م وحتى 2018م.

المرحلة الثالثة: تشمل بقية المساعدات منذ تأسيس المملكة وحتى عام 2018م.

-إنشاء مركزين لصناعة الأطراف في محافظتي مأرب وعدن:



وهي تستهدف المصابين ببتر الأطراف، خلال الأعوام (2017-2018-2019)، وبلغ عدد المستفيدين من زراعة الأطراف 1،839 مستفيدًا.[8]







وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، 3 آلاف سلة غذائية في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 18.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الطارئة المقدم من المملكة ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.كما واصل مركز الملك توزيع المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في السودان، إذ وزّع مواد طبية وإيوائية للمتضررين شمال الخرطوم.