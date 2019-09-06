عمر هاشم لـ العالم: "انفقوا على البطون الجائعة بدلا من أسلحة الدمار الشامل"

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبر العلماء، إن الأزهر يمثل إرادة إلهية جاء بعد القرون الثلاثة الأولى، يضم في أروقته أبناء المسلمين من كل الأرض، ليتفقهوا في الدين، وينشروا دين الله في كل الأرض بالحكمة والموعظة الحسنة.





وأشار "هاشم"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الأزهر الشريف، إلى أن الهجرة النبوية درس عظيم تستحق أن يؤرخ لها، موضحًا أن الهجرة فرقت بين الحكم والباطل، وكانت بإرادة إلهية، مضيفًا أن دروس وقيم ومبادىء الهجرة تنادي المتحاربين أن ينبذوا الفرقة والحروب والتنازع.





وأضاف موجهًا رسالة للعالم، قائلا: "أنه بدلا من إنفاق المليارات على أسلحة االدمار الشامل، فالأولى أن ننفقها على البطون الجائعة.. كفوا عن الحروب".





وتعد الهجرة النبوية تُعرّف الهجرة لغةًَ على أنها الخروج من أرضٍ إلى أخرى، أما الهجرة النبوية فتُعرّف على أنها خروج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في السادس عشر من يولية عام ستمائة واثنين وعشرين للميلاد،





[١] ومن الجدير بالذكر أن الهجرة النبوية كانت حدثًا تاريخيًا عظيمًا، حيث كانت خطوةً انتقاليةً في الدعوة الإسلامية من المرحلة المكية إلى مرحلة المدنية، بالإضافة إلى أن عظم الأحداث تُقاس بعِظم الأشخاص الذين قاموا بها، وما ترتّب عليها من النتائج، وعِظم الأماكن التي حدثت بها.





[٢] وقد قام بالهجرة أعظم وأشرف الخلق؛ وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أطهر وأشرف الأماكن على الإطلاق؛ وهي مكة والمدينة، وفي الحقيقة أن هذا الحدث العظيم قد غيّر مجرى التاريخ، وكان درسًا للبشرية في التضحية، والصبر، والإخاء، والصحبة، والتوكل، والنصر، وتمخّض عنه عزّ الإسلام، وتمكين المسلمين، ورفع راية الحق، وإقامة الدولة الإسلامية، حيث قال تعالى: (إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).





ويحتفل المسلمون في كل عام بالسنة الهجرية، والتي تُصادف اليوم الأول من شهر محرم، وفي هذا اليوم تُعلن الكثير من الدول العربية الإسلامية العطلة الرسميّة، وتُقيم الاحتفالات التي تتمثل بتوزيع الحلوى، وسرد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يتبادل المسلمون بهذا اليوم المعايدات، ويتمنّون لبعضهم دوام الصحة والعافية، إضافة لإقامة العبادات الدينيّة المختلفة، كإقامة الصلاة وتقديم الصدقات.





بداية رأس السنة الهجرية بدأت السنة الهجرية عند المسلمين عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة، وكان ذلك في عام 622 ميلاديّ، فكانت أول سنة للهجرة وبعدها توالت السنوات وحُسبت على أساس رؤية الهلال، وإثبات بداية شهر مُحرم، وفي الآونة الأخيرة اعتمد بعض العلماء التقويم الحسابي لإعلان بداية رأس السنة الهجريّة، وجاء ذلك بعد الاختلافات في تحرّي الهلال. أيام السنة الهجرية والسنة الميلادية



