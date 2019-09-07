4 علامات تدل على أن طفلك يعاني من اضطرابات الأكل

من الصعب التعرف على اضطرابات الأكل عند الأطفال حتى بالنسبة لبعض المتخصصين، وغالبًا ما تحدث اضطرابات الأكل لدى الأطفال والمراهقين الأصغر سناً بشكل مختلف عن الأفراد الأكبر سناً ، كما أن المعلومات الخاطئة حول اضطرابات الأكل كثيرة، وقد تؤدي اضطرابات الطعام إلى مضاعفات صحية أخرى، مثل فقر الدم أو السمنة، وبالتالي من المهم للغاية التعرف على المؤشرات التي تدل على أن الطفل يعاني من اضطرابات الطعام.





اليوم نستعرض معكم 5 علامات تدل على أن طفلك يعاني من اضطرابات في عادات الأكل، أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا":





1- فقدان الوزن

يعتبر زيادة الوزن الصحية إحدى علامات النمو الجيد لدى المراهقين، والتي تستمر حتى أوائل العشرينات، فإذا بقي وزن طفلك كما هو، أو بدأ بفقدان الوزن، فهذا يعني بأنه يعاني من مشكلة في التغذية، ويجب استشارة الطبيب في هذا الخصوص.





2- صعوبة إرضاء الطفل

تتجلى اضطرابات الأكل أيضاً في سلوكيات وأنماط غير معتادة يمكن أن يكون من السهل اكتشافها، وبحسب الخبراء فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل يميلون إلى التخلص من فئات كاملة من المجموعات الغذائية في وقت واحد. غالباً ما يستهلكون الكثير من التوابل أو حتى يطورون عادات غريبة مثل تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة. كل هذه التصرفات يمكن أن تكون علامات لفقدان الشهية.





3- الطفل يهتم بالطهي أكثر من تناول الطعام

غالباً ما يميل الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل، إلى الاهتمام بشكل استباقي بنوعية الطعام الذي تعده الأم، ولكنهم لا يتناولون الطعام كما يجب. لذا إن كان طفلك يمارس هذا السلوك فقد يكون لديه اضطرابات في عادات الطعام.





4- تجنب تناول الطعام مع العائلة

غالباً ما تنجم اضطرابات الأكل عن سلوكيات إلزامية قد يفرضها الأبوان على الأبناء، مما يولد لديهم ردة فعل معاكسة تدفعهم إلى تجنب تناول الطعام مع العائلة. فإن لاحظت بأن طفلك أخذ طعامه إلى غرفته كلما حان وقت الغداء أو العشاء، فهذا يعني بأنه يعاني من مشكلة ما.



