أحمد مرتضى منصور: الزمالك كان يخسر لقب الدوري في منتصف الموسم

قال أحمد مرتضى منصور المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك، بالانتخابات التكميلية الجارية حاليا، أن الفارس الأبيض يسير بخطى ثابتة في الطريق الصحيح.

وتابع منصور في تصريحات تليفزيونية:" فريق الكرة بالزمالك عاد في السنوات الأخيرة، وأصبحة منافسا شرسا على كل الألقاب، بعدما كان يعاني ويفقد فرصته في المنافسة على الدوري في منتصف الموسم وبعد 15 جولة فقط من انطلاق المسابقة.



