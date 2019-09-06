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رسميا.. الرجاء المطروحي يضم لاعب الأهلي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
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رسميا.. الرجاء المطروحي يضم لاعب الأهلي
أحمد حاتم
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أحمد تيتو
 
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نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في بالتعاقد مع احمد حاتم لاعب الأهلي 97 لتدعيم خط وسط الفريق الفريق للعودة مجددا للدوري الممتاز.

يذكر أن الرجاء تعاقد من قبل مع جودة أيمن لاعب إنبي مواليد 97 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر لتدعيم وسط الفريق إستعدادا للموسم الجديد كما تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 لمدة 3 مواسم ونجح في التعاقد مع اكثم سمير لاعب كفر الشيخ لمدة 3 مواسم.

كما تعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ،إبراهيم عيسي حارس النصر القاهري ، اولاري الغيني ، حسن ياسين من سيراميكا ، حمد الزوي لاعب دمنهور ، محمد الموجي حارس شباب المصري البورسعيدي.

ويواصل الفريق المطروحي إستعدادتة لدوري القسم الثاني وخاض عدد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز والممتاز ب أخرها أمام سيراميكا وانتهت بالتعادل 1/1 والتي شهدت عودة لاعب الفريق إبراهيم رخا بعد عدم إكتمال إنضمامة لفريق طلائع الجيش .

وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي القائمة الأولي وضمت 15 لاعبا وهم : عمرو شعبان ، محمد إسماعيل ، علي العربي، سعيد أحمد ، فتوح المتولي ، أمير صابر ، أحمد إسماعيل ، إبراهيم جمال، حمادة الغنام، بلال جمال،عزت جمال، هشام نيمار، إسلام عبد الراضي ، محمد حمبوزو، محمود عبد العاطي .
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