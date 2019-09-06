طرح كليب غنائي جديد لـ أصيل دي جي
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
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الفجر الفني
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يطرح الموزع الموسيقي أصيل دي جي، فيديو كليب جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع المطرب الشاب سيف نبيل.
وأوضح "أصيل"، أإنه لن يتم تصوير الكليب في دولة واحدة؛ بل في أكثر من دولة من بينها مصر، مشيرا إلى أنه تم استخدام تقنيات حديثة خاصة بالتصوير في الكليب الجديد.
وعبر "أصيل" عن سعادته بالتعاون مع المطرب سيف نبيل، مشيرا إلى أن هذا التعاون ليس الأول مع فنانين؛ بل تعاون من قبل مع آخرين.
واختتم "أصيل" تصريحاته، أنه قد تم الاتفاق على كافة التفاصيل والتعاقدات اللازمة وتحديد أماكن التصوير الخاصة بالكليب الجديد.
وكان أطلق المطرب العراقي سيف نبيل، فيديو كليب أغنية "كل يوم إلك أشتاق" على صفحته الرسمية على "يوتيوب" لتحصد في يومين مليوني مشاهدة، قبل أن تقترب من تخطي حاجز الـ 15 مليون مشاهدة في غضون 15 يوماً فقط.
وعلق سيف نبيل على سعادته البالغة بتفاعل المشاهدين مع الفيديو كليب الجديد، الذي صور في مصر مع المخرج محمد سامي لمدة أربعة أيام.
كليب "كل يوم الك أشتاق" تسبب في إثارة الجدل
يذكر أن كليب "كل يوم الك أشتاق" قد تسبب في أثارة الجدل في الفترة السابقة من خلال تسريب بعض الصور من تصوير الكليب لحادث مروري للمطرب سيف نبيل أثناء تصويره في مصر، ما جعل الجميع يعتقد أن سيف نبيل توفى ليظهر هو ويكذب الإشاعة في اليوم الثاني من تداول الصور.
وكان نفى جمهور ومحبى المطرب العراقي سيف نبيل، بسبب الأخبار التى ترددت بشأن تعرضه لحادث سير مأساوى، وذهبت بعض المواقع إلى أنه تسبب فى وفاته.
سيف نبيل يطمأن جمهوره على صحته
وحرص المطرب سيف نبيل، على طمأنة الجمهور من خلال فيديو له نشره عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، أكد خلاله أنه بصحة جيدة نافياً كل ما قيل بشأنه غيابه عن الوعي بسبب الحادث الذى تعرض له.
وقال سيف خلال الفيديو: "صباح الخير على كل حبايبى أنا كان عندى تصوير إمبارح وخلصت متأخر نمت وصحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبة وإنى عملت حادث بالسيارة، وانتشار صور من الحادث، أنا كويس الحمد الله والصور اللى انتشرت دى اتسربت من الكليب، أنا عملت الفيديو عشان اطمئن أهلى وكل جمهورى أنى كويس وبخير".
أيضا لم يكتف بذلك وإنما علق على الفيديو كاتبا: "آسف لأنكم قلقتوا على وأنى مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربة من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق، شكرا يا أعز الناس".
سيف نبيل مع نانسي عجرم في دبي
وكان أحيا المطرب العراقي سيف نبيل حفلاً غنائياً ضخماً في دبي بمناسبة عيد الأضحى الماضي مع نانسي عجرم، حضره ما يقارب الألفين شخص من مختلف أرجاء الوطن العربي.
واعتلت النجمة نانسي عجرم المسرح بحفاوة جماهيرية غير اعتيادية من الحضور الذي تفاعل معها بشكل كبير.
وأشعلت الأجواء فرحاً وغناءً حيث رددت نانسي، باقة من أجمل وأحدث أغانيها مثال: "بدنا نولع الجو"، "عم اتعلّق فيك"، "معقول الغرام" وغيرها من الأغاني التي زادت من تفاعل الحضور معها الأمر الذي أفعم المكان بالحيوية والبهجة.
ثم أطل بعدها النجم العراقي المحبوب سيف نبيل للمرة الأولى في دبي في الحفل نفسه، ليفتتح وصلته بعرض ضخم أشعل اجواء الحفل وقدم مجموعة من الأغاني التي اشتهر من خلالها مثل "عشق موت" واغنية "دايخ بيك" واغنية "ليلة ورا ليلة" التي رددها الجمهور بكل حماسة.
كما قدم خلال الحفل أغنيته "كل يوم الك أشتاق" التي أثارت الجدل في الأيام الأخيرة وكانت السبب في شائعة موته في حادث سير أثناء تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية.
وأعرب سيف في نهاية الحفل عن سعادته البالغة لتواجده للمرة الأولى في دبي، ومن تفاعل الجمهور معه بشكل لم يكن يتوقعه.
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