طرح كليب غنائي جديد لـ أصيل دي جي

يطرح ا لموزع الموسيقي أصيل دي جي، فيديو كليب جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع المطرب الشاب سيف نبيل.





وأوضح "أصيل"، أإنه لن يتم تصوير الكليب في دولة واحدة؛ بل في أكثر من دولة من بينها مصر، مشيرا إلى أنه تم استخدام تقنيات حديثة خاصة بالتصوير في الكليب الجديد.





وعبر "أصيل" عن سعادته بالتعاون مع المطرب سيف نبيل، مشيرا إلى أن هذا التعاون ليس الأول مع فنانين؛ بل تعاون من قبل مع آخرين.





واختتم "أصيل" تصريحاته، أنه قد تم الاتفاق على كافة التفاصيل والتعاقدات اللازمة وتحديد أماكن التصوير الخاصة بالكليب الجديد.



