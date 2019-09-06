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كشف سر فشل انتقال نجم برشلونة إلى يوفنتوس

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
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كشف سر فشل انتقال نجم برشلونة إلى يوفنتوس
لاعبي برشلونة
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة عن سبب فشل نادي يوفنتوس الإيطالي فيالحصول على خدمات الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة في الميركاتو الصيفي المنصرم.

ووفقاً للصحيفة الإيطالية "موندو ديبورتيفو"، فإن نادي السيدة العجوز كان يرغب بشدة في ضم إيفان راكيتيتش هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات مدربه إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة.

وأكملت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي اقترح إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة، بحيث ينضم راكيتيتش للسيدة العجوز مقابل رحيل فيديريكو بيرنارديسكي لبرشلونة، بجانب حصول اليوفي على 23 مليون يورو.

واوضحت أن  السكرتير الفني للفريق البلوجرانا إيريك أبيدال لم يكن مهتمًا بالصفقة التبادلية مع اليوفينتوس. 

يذكر أن النجم  الكرواتي إيفان راكيتيتش يرتبط بعقده مع ناديه برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2021.
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