فايلر يصدم صالح جمعة
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
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الفجر الرياضي
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أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تعاقده مع السويسري رينيه فايلر الأثنين الماضي لتولي المهمة الفنية القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.
ورحل مارتن لاسارتي عن الأهلي على خلفية خروج الأهلي من دور الستة عشر من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز اف سي بهدف دون رد سجله إيريك تراوري.
فايلر يشيد بـ"أفشة":
حرص السويسري فايلر على الإشادة بنجم الأهلي الجديد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، والذي انضم لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية، وأثنى المدرب السويسري على قدرات أفشة مؤكدا أنه سيكون له دور بارز مع الفريق في الفترة المقبلة.
صدمة فايلر لصالح جمعة:
وتعد كلمات فايلر عن أفشة بمثابة صدمة قوية لصالح جمعة نجم الأهلي، خاصة وأن الثنائي يلعبان في نفس المركز، مما يعني أن أفشة ستكون له الغلبه في الفترة المقبلة وسيكون لاعبا أساسيا على حساب صالح جمعة في ضوء إعجاب فايلر الشديد بمستوى اللاعب.
وكان الأهلي توج ببطولة الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بعد منافسة شرسة مع الزمالك طيلة الموسم، لكن الجولات الأخيرة من المسابقة أهدت الفريق الأحمر اللقب بعد تعثر الفارس الأبيض في مباريات حاسمة في آخر المشوار.
وودع المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة ذهابا بخماسية بيضاء في خسارة تاريخية للأهلي قبل أن يفوز في ملعب برج العرب بهدف دون رد لكنه لم يكن كافيا لتجنب الفريق الخسارة وتوديع المسابقة.
ويلتقي المارد الأحمر مع كانو سبورت بطل غينيا يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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