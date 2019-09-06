التعادل السلبي هو مصير مواجهة الارجنتين وتشيلي
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
عادت المنافسة بين الأرجنتين وتشيلي في مباراة ودية لكرة القدم في لوس أنجليس اليوم الجمعة، شهدت 10 إنذارات، لكن غاب عن المنتخبين العديد من اللاعبين الأساسيين واعتمدا على تشكيلتين احتياطيتين في التعادل بدون أهداف.
وخاضت الأرجنتين المباراة دون سيرجيو أغويرو وليونيل ميسي الذي أُوقف في أغسطس (آب) لثلاثة أشهر بعد انتقاداته العلنية لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية "كونيمبول" خلال كأس كوبا أمريكا.
لكن الأرجنتين هددت منافستها خاصة من الناحية اليمنى بوجود باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز.
ومرت تسديدة ديبالا بعيدة المدى بجوار المرمى في الدقيقة 11 ثم أنقذ الحارس كلاوديو برافو فرصة منه في منتصف الشوط الأول.
وعلى الجانب الآخر أبعد أوغستين مارتشزين تسديدة تشارلز أرانغيز في نهاية الشوط الأول ثم أطاح إدواردو فارغاس بكرة فوق العارضة في أفضل فرصة لتشيلي في الدقيقة 55.
وكاد المدافع لوكاس مارتينيز كوارتا أن يكلل مباراته الأولى مع الأرجنتين بهدف قبل خمس دقائق من النهاية لكن وضع الكرة بضربة رأس في العارضة.
وشهدت مباريات المنتخبين إثارة كبيرة في السنوات الأخيرة آخرها في يوليو عندما طُرد ميسي وغاري ميديل مدافع تشيلي خلال مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا.
وتلعب الأرجنتين ضد المكسيك في سان أنطونيو يوم الثلاثاء، فيما تلعب تشيلي في هندوراس في اليوم ذاته.
Advertisements
- ننشر التشكيلة الرسمية لمواجهة الأرجنتين وتشيلي بتصفيات كأس العالم
- gool ميسي لايف مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي بث مباشر رابط مباراة Argentina (جووول messi) كورة أون لاين tv won
- مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي بث مباشر Argentina vs Chile يلا شوت bein sport المفتوحة كورة لايف copa 2019
- الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي live بث مباشر يلا شوت مباراة الارجنتين وتشيلي (طرد ميسي messi)
- في ليلة طرد ميسي .. الأرجنتين تفوز بالميدالية البرونزية على حساب تشيلي في كوبا أمريكا
المزيد عن: تشيلي الارجنتين وتشيلي الأرجنتين ضد تشيليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر