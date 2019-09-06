هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو زارتنا البركة.. علي جمعة يجيب



ومن ناحيته أوضح "جمعة"، عبر إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته على "اليوتيوب"، أن الناس حولت حبهم للنبي، وشأن تعظيمه في القلوب إلى مثل تلك العبارات التي تخللت في الوجدان المصري فإذا زاره عزيز يشبهه بزيارة النبي.



وأضاف أن مثل تلك التعبيرات تأتي من قبيل تحويل العقائد إلى برامج عمل، منوها بأن عبارات زارنا النبي عند زيارة ضيوف، أو يا جمال النبي عند بيع السلع ليست موجودة في العالم إلا في الجو المصري عندما تشبع بالإسلام، مؤكدا أن العبارات مثل زارتنا البركة، وزارنا النبي من علامات الإيمان.



وفي سياق آخر أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بمناسبة يوم عاشوراء، قالت فيها إن ما يحدث من مظاهر لم ترد في الشرع في يوم عاشوراء، كضرب الجسد وإسالة الدم من البعض، بدعة مذمومة.



وأشارت الدار في بيان لها على "فيسبوك" إلى أن ضرب الجسد وإسالة الدماء بحجة أن سيدنا الحسين رضي الله عنه قتل وآل بيته رضي الله عنهم جميعا وعليهم السلام في هذا اليوم، فهو بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها.



ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّى الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، ولذلك يعده الشيعة يوم عزاء وحزن.







وجه متصل سؤالا، إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، "هل يجوز ما يقوله المصريون عندما يزورهم أحد زارنا النبي؟".