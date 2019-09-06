اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 6-9-2019.. وتوافر السلع بالأسواق

اسعار الخضروات اليوم

تستقر أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 6-9-2019 ختام التعاملات الاسبوعية، وتعيش اسعار الخضروات حالة من الاستقرار منذ تعاملات الأسبوع الماضي حيث يشهد السوق حالة من الاستقرار في العرض والطلب لذلك لم تشهد الاسعار اى قفزات خلال الفترة القللية الماضية وننشر اسعار الخضار الفاكهة فيما يلي بحسب الموقع الرسمى لسوق أسعار الخضروات وجاءت كما يلي:





اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 6-9-2019

استقر سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر الخيار البلدى ما بين 2.5 – 4.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 25 - 35 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، والليمون البلدى 5-11 جنيه.





اسعار الخضروات اليوم الصنف السعر طماطم من 2-5 بطاطس من 5-9 بصل من 1.5-3 كوسة من 3-4.5 جزر من 2.5 -4 فاصوليا من 9-13 باذنجان من 3-4 فلف رومي من 2-3 فلف حامى من 9-13 فلف الوان من 4-6 خيار بلدى من 2-4.5 بسلة من 6-9 سبانخ من 6-9 قلقاس من 3-7 خيار صوب من 5- 10 كابوتشي 4 جنيهات خس 3 جنيهات ليمون 10 جنيهات اسعار الفاكهة اليوم الصنف السعر جوافة من 3 إلى 7 برتقال بلدى من 2 إلى 4 برتقال سكرى من 2 إلى 4 برتقال ابو سرة من 2.5 إلى 5 يوسفى من 2.5 إلى 6 ليمون من 5 إلى 10 عنب كرمسن من 15 إلى 20 عنب رومي احمر من 3.5 إلى 5 تفاح امريكانى من 18 إلى 20 تفاح سورى من 10 إلى 20 تين برشومي من 10 إلى 20 جنيهات بلح زغلول 8 جنيهات

