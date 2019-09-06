اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 6-9-2019.. وتوافر السلع بالأسواق
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:54 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الخضروات اليوم
تستقر أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 6-9-2019 ختام التعاملات الاسبوعية، وتعيش اسعار الخضروات حالة من الاستقرار منذ تعاملات الأسبوع الماضي حيث يشهد السوق حالة من الاستقرار في العرض والطلب لذلك لم تشهد الاسعار اى قفزات خلال الفترة القللية الماضية وننشر اسعار الخضار الفاكهة فيما يلي بحسب الموقع الرسمى لسوق أسعار الخضروات وجاءت كما يلي:
اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 6-9-2019
استقر سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر الخيار البلدى ما بين 2.5 – 4.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 25 - 35 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، والليمون البلدى 5-11 جنيه.
اسعار الخضروات اليوم
الصنف
السعر
طماطم
من 2-5
بطاطس
من 5-9
بصل
من 1.5-3
كوسة
من 3-4.5
جزر
من 2.5 -4
فاصوليا
من 9-13
باذنجان
من 3-4
فلف رومي
من 2-3
فلف حامى
من 9-13
فلف الوان
من 4-6
خيار بلدى
من 2-4.5
بسلة
من 6-9
سبانخ
من 6-9
قلقاس
من 3-7
خيار صوب
من 5- 10
كابوتشي
4 جنيهات
خس
3 جنيهات
ليمون
10 جنيهات
اسعار الفاكهة اليوم
الصنف
السعر
جوافة
من 3 إلى 7
برتقال بلدى
من 2 إلى 4
برتقال سكرى
من 2 إلى 4
برتقال ابو سرة
من 2.5 إلى 5
يوسفى
من 2.5 إلى 6
ليمون
من 5 إلى 10
عنب كرمسن
من 15 إلى 20
عنب رومي احمر
من 3.5 إلى 5
تفاح امريكانى
من 18 إلى 20
تفاح سورى
من 10 إلى 20
تين برشومي
من 10 إلى 20 جنيهات
بلح زغلول
8 جنيهات
نصائح لشراء الخضروات والفاكهة
أولا من الأفضل شراء الخضروات والفاكهة في مواسم إنتاجها، مع الإكتفاء بالكميات المناسبة لك فقط، فعلى سبيل المثال عند شراء البطاطس تجنب الحبات ذات القشرة الخضراء لأنه يشير إلي وجود مادة سامة بها، وعند شراء البصل فيجب التأكد من عدم وجود نمو فطري عليه والذي يظهر في بعض الأحيان على شكل طبقة سوداء اللون نتيجة للتخزين السيء في أماكن رطبة، أما عند التوجه لشراء الخضروات الورقية مثل: النعناع، والبقدونس، والكزبرة، والسبانخ،فيجب إختيار الأوراق الخضراء فقط.
وفي حالة شراء الخضروات والفاكهة المجمدة فيجب التأكد من عدو ذوبان وا‘ادة تخزين هذه المنتجات ويمكن معرفة ذلك من خلال بعض العلامات وهى وجود قطرات ماء متجمدة على السطح الداخلي للكيس، وسوائل متجمدة ومتراكمة في جوانب الكيس نظراً لأضرارها الصحية.
كما يجب شراء الكميات المناسبة بحيث يتم استهلاكها خلال فترة قصيرة فمعظم الخضروات والفواكه هي سريعة التلف وتقل جودتها مع طول فترة التخزين، كما أنه لابد أن تكون الفواكه والخضروات طازجة مكتملة النمو غير ذابلة أو متغيرة اللون أو الخصائص أو مخدوشة .
قواعد تخزين الخضروات
أولا.. يجب إبقاء الطماطم خارج الثلاجة حيث إن وجود الطماطم فى درجة حرارة منخفضة يجعلها تفسد بلا طعم أو نكهة ولهذا فإن أفضل طريقة لحفظ الطماطم هى وضعها فى وعاء جاف خارج البراد بعد غسلها و تجفيفها.
ثانيا.. لحفظ الخضروات الورقية(مثل السبانخ) يجب لفها فى مناديل ورقية قبل غسلها و إزالة الأوراق التالفة منها، و توضع فى كيس بلاستيك داخل البراد .
ثالثا.. تجميد الخضار و الفاكهة من خلال تقطيع الفاكهة و الخضار و تجميدها لحين استخدامها فى وقت اخر .
رابعا..غسل الخس و الأعشاب الخضراء بماء بارد ، عندما تصبح الخضرة ذابلة قليلاً فإنه يجب وضعها فى وعاء به ماء بارد لمدة دقيقة أو دقيقتين و ستصبح خضراء كالطازجة .
نصائح حفظ وتخزين الخضروات والفاكهة
يعد حفظ الخضار والفواكه له تأثير على نكهة وخصائص الخضار كما أن بعض أنواع الخضار والفواكه لا ينصح بوضعها في الثلاجة لأن ذلك يسرع من تلفها مثل الموز والطماطم، ويفضل قبل حفظ الخضار والفواكه في الثلاجة يجب تنظيفها أولاً وتعقيمها وبعد ذلك يتم تنشيفها والإنتظار لمدة ساعة تقريباً ونضعها في الثلاجة .
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