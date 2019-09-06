باريس يخون ريال مدريد ويكشف عن خطته الكبرى لبرشلونة

وأكدت سبورت، أن مبابي هو رغبة الريال الأولى في الموسم المقبل ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وقبل بوجبا حتى والذي قاتل ريال مدريد على ضمه هذا الصيف، مشيرة إلى أن

المدرب الفرنسي رفض فكرة التعاقد مع نيمار هذا الصيف بسبب رغبته في الحصول على توقيع مبابي في صيف 2020.