معلومات عن تفعيل جهاز النقل للتنظيم البري الداخلي والدولي
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:52 ص
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كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، انعقاد اجتماع موسع مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
استعراض لوائح الجهاز:
وأضافت الوزارة أنه تم استعراض اللوائح الخاصة بالجهاز حيث شملت عدة مستجدات منها:
- الانتهاء من لائحة شئون العاملين.
- الانتهاء من اللائحة المالية الخاصة بالجهاز.
- الاطلاع على آخر نتائج عمل اللجان المشكلة لاعداد اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للجهاز.
- وضع عدد من الملاحظات المطلوب تعديلها في الهيكل.
- المطالبة بسرعة تعديلها للانتهاء منه.
- سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للجهاز.
أهمية جهاز النقل للتنظيم البري والدولي:
تعود الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز لما يلي:
- سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي.
- دراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل.
- يكفل تحقيق العائد المطلوب.
- تحسين الخدمة المقدمة.
- وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي.
- التنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.
- الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية.
- وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وظائف جهاز النقل للتنظيم البري والدولي:
الجهاز سيقوم بعدد من الوظائف المختلفة ومنها:
- تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي.
- تنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه.
- تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي.
- إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.
استعراض لوائح الجهاز:
وأضافت الوزارة أنه تم استعراض اللوائح الخاصة بالجهاز حيث شملت عدة مستجدات منها:
- الانتهاء من لائحة شئون العاملين.
- الانتهاء من اللائحة المالية الخاصة بالجهاز.
- الاطلاع على آخر نتائج عمل اللجان المشكلة لاعداد اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للجهاز.
- وضع عدد من الملاحظات المطلوب تعديلها في الهيكل.
- المطالبة بسرعة تعديلها للانتهاء منه.
- سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للجهاز.
أهمية جهاز النقل للتنظيم البري والدولي:
تعود الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز لما يلي:
- سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي.
- دراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل.
- يكفل تحقيق العائد المطلوب.
- تحسين الخدمة المقدمة.
- وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي.
- التنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.
- الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية.
- وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وظائف جهاز النقل للتنظيم البري والدولي:
الجهاز سيقوم بعدد من الوظائف المختلفة ومنها:
- تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي.
- تنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه.
- تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي.
- إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.
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