قرار مفاجئ من كيم كارداشيان بسبب طفلها الرابع

قالت الفنانة كيم كارداشيان، إنها قاطعت المشروبات الكحولية والخمور، وأفصحت خلال برنامجها الواقعي "Keeping up with The Kardashians"، أنها اعترفت بأنها تنتظر طفلها الرابع من أم بديلة، وهي في حالة لا وعي، تحت تأثير الكحوليات.





وأضافت كارداشيان، أنها كشفت عن انتظارها طفلها الرابع لأحد الأشخاص، وهي مخمورة، في الحفل السنوي الذي يقيمه أهلها في شهر ديسمبر، بمناسبة أعياد الميلاد.





وأشارت إلى أنها ارتكبت خطأ عندما أفصحت عن حملها الرابع، وهو ما يجعلها ممتنعة عن تناول الكحوليات واستقبلت كيم كارداشيان طفلها الرابع "سالم" في شهر مايو.





مشكلات كيم كاردشيان مع الحمل

وتعاني نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية من أصل أرميني، من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة، فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.





وصرحت كيم، البالغة من العمر 38 عاما والتي تمتلك شركات مكياج وعطور، بعد استقبالها لمولودها الجديد: "إنه هنا وهو مميز!"، وأضافت وهو توأم شيكاغو، أنا متأكدة أنه سيتغير عندما يكبر، لكنه الآن يشبهها كثيرا.





صورة كيم على غلاف مجلة Vogue Arabia

وكانت زينت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان، غلاف مجلة Vogue Arabia، في عددها الجديد المقرر طرحه لشهر سبتمبر المقبل بدول الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورة لغلاف العدد، بعد نشر كيم كارداشيان لها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام.

وأوضحت الصحيفة أن كيم ستجري جلسة تصوير تنشر لقطاتها مع العدد، ستكون من تصوير المصور Txema Yeste.



وطرحت الصفحة الرسمية لمجلة Vogue Arabia، فيديو ترويجي للعدد الجديد المخصص لكيم كارداشيان، وكتبت المجلة مع الفيديو فقرة تقول " شاهدي كواليس تصوير غلاف ڤوغ العربية الذي تزينه النجمة كيم كارداشيان لأول مرة على الإطلاق، والتي علّقت على كواليس تصوير غلاف عدد سبتمبر هذا وسط صحراء كاليفورنيا بقولها: "لقد تضافرت جهود الجميع معاً بتناغم سحري!".

تصميم إطلالات كيم لفنان فرنسي وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن عدد من الإطلالات التي ظهرت بها كيم كارداشيان في الفيديو الترويجي الجديد للمجلة، كانت من تصميمات المصمم الفرنسي Manfred Thierry Mugler، الذي قام بتصميم إطلالة كيم لحفل "مت جالا" 2019.

وفي الوقت نفسه، كانت قد أعلنت كيم كارداشيان عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور أنستجرام، عن الاسم الرسمي للمجموعة الجديدة من الملابس الداخلية التي يصممها زوجها كاني ويست.

ونشر كيم صورة لها مرتدية لأحدث خط أزياء ملابس داخلية لخريف 2019، باسم SKIMS، ومن حولها كان هناك عدد من عارضي الأزياء للترويج للماركة.

وألحقت كيم كارداشيان مع صورة الأزياء الجديدة، منشور تكشف من خلاله أن اختيار الاسم الجديد للماركة كان من وحي مقترحات لأسماء اقترحها متابعيها على منصات التواصل.

وذلك بعد أن تعرضت لموجة من السخرية بعد إعلانها عن اسم الماركة السابق KIMONO، قبل أن تقوم بتغييره لـ SKIMS وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل.