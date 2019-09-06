أمين "القومي للإعاقة": أوضاع ذوي القدرات الخاصة تحولت للأفضل عقب ثورة 30 يونيو



وأوضح الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة، أن دور المجلس تنسيقي، والدفاع عن حقوق ذوي القدرات الخاصة، وإعداد التقارير المحلية والدولية للفئة التي يتحدث عنها، منوهًا بأن رؤية الدولة لذوي الإعاقة شهدت نقلة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو حيث لأول مرة يضم الدستور مواد خاصة بتلك الفئة، وتحولت أوضاع ذوي القدرات الخاصة للأفضل.



ولفت أشرف مرعي إلى أن ضم الدستور 9 مواد تخص ذوي االقدرات الخااصة يعد نقلة كبيرة جدًا في رؤية الدولة المصرية لكل أبناء المجتمع، منوهًا بأن الإرادة السياسية كانت السبب وراء صدور قانون ذوي الإعاقة، مؤكدا أن هذه القانون هو المرجعية القانونية لذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم.



هذا وقد عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ جلسة مشتركة بعنوان «الإعاقة والعمل اللائق» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار حرص المجلس على بناء قدرات موظفي القومي للإعاقة.



وتعد جلسات التدريب جزءا أساسيا من مشروع «وظائف ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات» الخاص بمنظمة العمل الدولية.



من جانبه صرح د. أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بحرص المجلس الدائم والمستمر على تنمية مهارات موظفيه وبناء قدراتهم وهو الاتجاه الذي اتخذته الدولة المصرية في إطار رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



وأشار «مرعي» إلى أن الهدف من هذه الجلسة المشتركة هو توضيح الطريقة التي ينطبق عليها برنامج العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة القدرة على تطبيق هذه الأدوات في سياق البرنامج، فضلًا عن رصد التحديات والحلول الممكنة، من خلال المشاركة الفعالة للعاملين والمدربين معًا وتبادل وتطوير المعرفة بين الطرفين، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى المعرفة والخبرة حول الإعاقة في مصر.

قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة، إن إنشاء المجلس كان مطلب أساسي لكل ذوي القدرات الخاصة في مصر، ولكن إنشائه تعثر في البداية.وأشار "مرعي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك موروث ثقافي خاطىء نحو ذوي قدرات الخاصة في مصر، حيث نظر إليهم نظرة شفقة وعطف بدون إعطائهم فرصة لبناء قدراتهم وتمكينهم.