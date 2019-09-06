رئيس الزمالك يصدم باسم مرسي بتصريح مثير "فيديو"

قرأت العديد من التصريحات والأخبار تفيد بأن مسئول الانتاج الحربي خالد مهدي قال أن ناديه قد استجدى الزمالك لكي يشتري اللاعب بأموال ولكن الأبيض اشترط شروط رفضوها وهذا لم يحدث.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عن اللاعب باسم مرسي المنتقل إلى الإنتاج الحربي مجانا في فترة الانتقالات الحالية عقب استغناء النادي الأبيض عنه:" قرأت العديد من التصريحات والأخبار تفيد بأن مسئول الانتاج الحربي خالد مهدي قال أن ناديه قد استجدى الزمالك لكي يشتري اللاعب بأموال ولكن الأبيض اشترط شروط رفضوها وهذا لم يحدث.

حرص رئيس الزمالك، على التعليق حول انتقال باسم مرسي مهاجم الفريق السابق، لصفوف فريق الإنتاج الحربي لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الجارية.

وتابع:" نحن كنا نقوم باخراج باسم مرسي من الزمالك كصدقة لمدة سنتين، متابعت :"احنا كنا بنطلع باسم سنتين صدقة مبناخدش فيه فلوس علشان يلعب باسم بقاله سنتين بيطلع إعارة بره من غير ولا مليم".

وتابع:" نحن كنا نقوم باخراج باسم مرسي من الزمالك كصدقة لمدة سنتين، متابعت :"احنا كنا بنطلع باسم سنتين صدقة مبناخدش فيه فلوس علشان يلعب باسم بقاله سنتين بيطلع إعارة بره من غير ولا مليم".

واختتم رئيس الزمالك حديثه قائلا:" باسم مرسي تم تسجيله في الإنتاج الحربي رسميا، ومع ذلك أستطيع قيده في الزمالك وأوقف قيده في دقائق، لأن القيد للقائمة الثانية ممتد حتى 10 سبتمبر مما يتيح لي الاستعانة به ولكن لن أفعل ذلك لانه هدية مني للإنتاج الحربي وهو حظه وقف في نادي الزمالك.







