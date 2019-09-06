22 سبتمبر.. مارثون سباق دراجات في جنوب الوادي بقنا

جامعة جنوب الوادي بقنا تقيم دورة تدريبية في الحماية المدنية والحرائق



"تربية جنوب الوادي" تستعد لاستقبال الطلاب الجدد ببرنامج توعوي في قنا





.1 تهيئة الطلاب المستجدين نفسيًا واجتماعيًا للمجتمع الجامعي.

.2 تعريف الطلاب بالخدمات التي تقدمها الجامعة والكلية للطلاب.

.3 تعريف الطلاب بالأنشطة المختلفة التي يمكن أن يمارسها الطلاب داخل اسوار الجامعة والكلية وطرق

ممارستها.

.4 تعريف الطلاب بقيادة الجامعة والكلية وكيفية التواصل معهم.

.5 تعريف الطلاب باللوائح الجامعية فيما يتعلق بالامتحانات والحضور والمواظبة.

.6 تعريف الطلاب باللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج التعليمية والتقديرات الجامعية وما يقابلها من درجات.





صرح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، انتهاء استعدادات الجامعة لمارثون سباق الدراجات، يوم الاحد 22 من سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة طلاب الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك لنشر ثقافة استخدام الدراجة من اجل صحة جيدة تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحملة دراجة لكل طالب.وتابع رئيس الجامعة، بان جامعة جنوب الوادى انهت استعدادها لتنفيذ هذة المبادرة وجارى عمل بنية تحتية ومسارات سير للدراجات بشوارع الجامعة واماكن انتظار الدراجات امام الكليات المختلفة واضاف بانه جارى التنسيق مع البنوك لتحديد اليات منح قروض ميسرة للطلاب والعاملين لشراء الدراجات وطريقة السداد.ومن جانبه اكد الدكتور ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة اعداد خريطة تفصيلية بمسارات السباق وتكليف الادارة الطبية بأعداد اطقم طبية وجاهزية سيارة اسعاف لمرافقة السباق واعداد برومو تعريفي بالسباق ونشر موعد عقده بالكليات المختلفة.وأكد على ضرورة تواجد عمداء ووكلاء ورؤساء الاقسام ومسئولي رعاية الشباب بالكليات لمصاحبة طلابهم المشاركين فى السباق تشجيعا لهم وحثا على المشاركة.نظمت جامعة جنوب الوادي بقنا تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة دورة تدريبية في الحماية المدنية والحرائق لعدد من العاملين في المنشئات الجامعية.وصرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ان الهدف من اقامة مثل هذه التدريبات يأتي ضمن خطة الدولة في الحفاظ على المنشئات العامة وتوعية وتدريب العاملين فيها عن النظم المثلى المتبعة في حماية المنشئات والعاملين فيها عند التعرض لأخطار الحرائق وكيفية التصرف عند حدوث مثل هذه الامور.وذكر عبد الرحيم عبد الوهاب مدير عام التنظيم والادارة بالجامعة ان التدريب شمل 60 متدرب من العاملين بالجامعة على اعمال الدفاع المدني.واضافت ايمان فارس مدير ادارة التدريب، ان هذا التدريب هو عمل مشترك بين جامعة جنوب الوادي وادارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد سامح بسيم وشمل التدريب عاملين من كليات الجامعة المختلفة وبالمدن الجامعية وادارة الامن الجامعي.أعدت كلية التربية بجامعة جنوب الوادي بقنا، تحت رعاية الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ابوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، برنامجًا لاستقبال الطلاب الجدد.حيث يتضمن البرنامج عددًا من الفاعليات اليومية وتشمل، لقاء مفتوح مع قيادات الكلية، لقاءات مع مدير وحدة الجودة ومسجل الكلية ومسئولي الفرق بشئون الطلاب، ورؤساء لجان اتحاد الطلاب، ومدير المكتبة الورقية والرقمية ومدير رعاية الشباب.كما يتضمن البرنامج توزيع عدد من النشرات التعريفية بالكلية وأنشطتها المختلفة وعدد من الفقرات الترفيهية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد سعد القاضي وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.وتضمنت الأهداف: