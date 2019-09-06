اسعار الدواجن اليوم 6-9-2019.. بعد التراجع الأخير

اسعار الدواجن اليوم





تراجعت اسعار الدواجن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لتعاود الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الجمعة 6-9-2019، عند نفس معدلاتها خلال تعاملات أمس، وشهدت اسعار الدواجن انخفاض كبير خلال تعاملات الفترة الماضية بسبب الركود الذي يسيطر على الاسواق خلال الفترة الاخيرة الامر الذي تسبب في حالة خسائر حادة للمربين حيث تراجعت أسعار الدواجن وارتفعت اسعار الاعلاف وفقد السوق حالة التوازن في الاسعار.





اشارت التقارير إلى أنه أحد أهم أسباب انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية هو ضعف الاقبال على الدواجن وركود حركة البيع مما ترتب عليه زيادة المعروض من السلعة ويرجع ذلك إلى اعتماد المواطنون بشكل أكبر على اللحوم خلال الوقت الحالى بعد الخروج من عيد الأضحى المبارك وننشر من خلال هذا التقرير احر تحديثات سعر اسعار الدواجن في الاسواق اليوم وجاءت على النحو التالي:





اسعار الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم مبلغ 21.5 جنيه، أما كرتونة البيض الأبيض فتسجل 31 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 4 إلى 6 جنيهات، والكتكوت البلدي من 5.25 إلى 5.5 جنيهات.





العوامل التي تؤثر على أسعار الدواجن





ارتفاع أسعار العلف وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن والتي يجب أن تكون صحية وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني الذي قد يتسبب في إحداث ضرر للمواطن وهذا بدوره يتسبب في زيادة العبء على المزارع أو التاجر مما يدفعه لزيادة سعر التكلفة لتعويض الزيادة المضافة على العلف والأدوية الخاصة بالدواجن وبالتالي يرتفع السعر على المواطن المستهلك هذا بالإضافة إلى أن الدواجن تعد من أكثر الأطعمة المستساغة والأكثر طلباً بين الأفراد والتي تتميز بكثرة الطلب والسحب عليها وليس لهذا السبب فقط ولكن أيضاً لأنها تعد ضمن السلع المتاحة والأقل تكلفة عن اللحوم الحمراء الأخرى لذلك يجب العناية الدورية بها وعدم التقصير في تطعيماتها وتوفير كافة احتياجاتها من أجل إنتاج أفضل وأكثر صحة وعدم التقصير في تربيتها حتى لا تكون عرضه للأمراض التي تصيب الطيور بشكل خاص أو تتعرض للموت مما يتسبب بحدوث خسائر لأصحاب المزارع.





تناسب العرض مع الطلب حيث تتنناسب زيادة الأسعار طرديا مع زيادة الطلب عليها بمعنى أنه إذا زاد الطلب على السلعة سواء كانت دواجن أو البيض أو البط فإن السعر يرتفع وذلك لتعويض أي خسائر يمكن أن تحدث إذا ما قل الطلب عليها أو انخفض سعرها من يوم إلى آخر.





نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج يحدث ارتفاع في جميع مشتقاته فنلاحظ ارتفاع في أسعار الأفراخ الصغيرة أو ما يطلق عليه الكتاكيت وبالتالي ارتفاع في أسعار البيض سواء الأبيض أو الأحمر باختلاف المزارع رغم أن البيض يعتبر الوجبة البديلة لتعويض عنصر البروتين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن حيث يعتبر في المتناول والذي يتم تناوله في الوجبات المختلفة سواء وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء وهذا يؤثر بدوره على ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة والتي تعتمد على وجود الدجاج والبيض والبط أو الأكلات التي تدخل ضمن تصنيعها كذلك.





اسعار الدواجن في الأسواق