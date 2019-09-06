دينا عبد الحميد وغسان اليوسف يقدمان مقطوعاتهما بالأوبرا.. اليوم
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
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الفجر الفني
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يشجو فنانا العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، على المسرح الصغير بأجمل المقطوعات الموسيقية، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة.
ساهمت دينا عبد الحميد إلى جانب غسان اليوسف، في عمل برنامج فني متميزا يتضمن مجموعة من مؤلفاتهما الخاصة منها سماعي ميرامار، سماعي زعفران بالإضافة الي بانوراما لأعمال ام كلثوم و موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب و فريد الاطرش، كما يقدم الثنائي تقنية مبتكرة للعزف على آلة العود يظهر خلالها براعتهما وتوافقهما فى الأداء بمقطوعة موسيقية بعنوان البلياتشو تاليف غسان اليوسف كما تقدم دينا عبد الحميد مؤلف جديد بعنوان سماعي نهواندا.
السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبد الحميد يعد أول ثنائى عربي لآلة العود وأول دويتو يعزف علي آلة واحدة ، درسا العود فى طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى بإسطنبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ، تم تكريمهما في المحافل الهامة ، قاما بوضع الموسيقي التصويرية للعديد من المسلسلات والبرامج التليفزيونية الناجحة ،اقاما العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .
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