دينا عبد الحميد وغسان اليوسف يقدمان مقطوعاتهما بالأوبرا.. اليوم

يشجو فنانا العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، على المسرح الصغير بأجمل المقطوعات الموسيقية، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة.





ساهمت دينا عبد الحميد إلى جانب غسان اليوسف، في عمل برنامج فني متميزا يتضمن مجموعة من مؤلفاتهما الخاصة منها سماعي ميرامار، سماعي زعفران بالإضافة الي بانوراما لأعمال ام كلثوم و موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب و فريد الاطرش، كما يقدم الثنائي تقنية مبتكرة للعزف على آلة العود يظهر خلالها براعتهما وتوافقهما فى الأداء بمقطوعة موسيقية بعنوان البلياتشو تاليف غسان اليوسف كما تقدم دينا عبد الحميد مؤلف جديد بعنوان سماعي نهواندا.



