11 امرأة يتهمن مغني بالتحرش.. والأخير يرد

تعرض مغني الأوبرا الإسباني بلاثيدو دومينجو، لاتهامات خطيرة بعد زعم 11 امرأة تعرضهن للتحرش الجنسي.

ووصف من جانبه بلاثيدو دومينجو، الاتهامات بأنها ”تعج بالتناقضات“.





وتأتي الاتهامات التي نشرتها وكالة اسوشيتد برس وتعود لثلاثة عقود مضت عقب مزاعم مشابهة نشرتها الوكالة في أغسطس آب وترتبط بأكثر من 36 مغنية وراقصة وموسيقية ومدرسة وموظفة قلن إنهن شاهدن أو تعرضن لتصرفات غير لائقة من دومينجو.





وكانت دار أوبرا لوس انجليس التي يديرها دومينجو قد قالت في أغسطس آب إنها ستطلب المشورة القانونية الخارجية للتحقيق في المزاعم.





وقالت يوم الخميس إنها تتعامل مع الاتهامات ”بجدية بالغة“ لكنها احجمت عن الإدلاء بتفاصيل أخرى في ظل استمرار التحقيق.





وقال وكيل دومينجو في بيان يوم الخميس إن المزاعم الجديدة ”تعج بالتناقضات شأنها شأن الرواية الأولى، في كثير من الأوجه، إنها ببساطة غير صحيحة“.





وقالت المتحدثة نانسي سيلتزر ”نظرا للتحقيق الجاري حاليا، فلن نخوض في تفاصيل لكننا نرفض بقوة الصورة المضللة التي تحاول أسوشيتد برس رسمها عن السيد دومينجو“.





ودومينجو (78 عاما) أحد أشهر المغنين الكلاسيكيين في العالم وقد قدم عروضا في دور أوبرا عديدة بأنحاء العالم.





ومؤخرًا ألغت دار أوبرا سان فرانسيسكو حفلا موسيقيا، كان من المزمع إقامته 6 أكتوبر المقبل، للتينور الإسباني الشهير، بلاسيدو دومينغو، بسبب اتهامات يواجهها بالتحرش الجنسي.



كما سحب أوركسترا فيلادلفيا السيمفوني دعوة موجهة إلى دومينغو، 18 سبتمبر المقبل. وجاء ذلك عقب تصريح 8 مغنيات، وراقصة باليه لوكالة أنباء الأسوشيتد برس AP بتعرضهن للتحرش الجنسي من قبل المغني الأشهر في العالم، منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

ووفقا لـ AP، أعربت تلك النساء، وكثير من العاملين في الوسط الفني أن ذلك ربما هو الجانب الخفي المثير للقلق من شخصية دومينغو، وقد ظل سرا في عالم الأوبرا لمدة طويلة جدا.

تقول إحدى المغنيات إنه وضع يده تحت تنورتها، بينما قالت أخريات أنه أرغمهن على تقبيل شفتيه في غرفة تبديل الملابس، أو الفندق، أو أثناء لقاء على الغداء، وتتابع: "لا يعد غداء العمل أمرا غريبا، لكن حينما يحاول أحدهم أن يمسك يدك، أو يلمسك بشكل مشبوه أو يقبلك باستمرار، فتلك أمور غريبة"



