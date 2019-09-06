موعد مباراة هولندا وألمانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب هولندا بقيادة مدربه رونالدو كومان وفان دايك مدافع وقائد الطواحين الهولندية، مع منافسه منتخب المانيا بقيادة يواخيم لوف مدرب الفريق، وذلك اليوم الجمعة 6 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية والتي ستقام في عام 2020.





- موعد مباراة هولندا ضد ألمانيا :





وسوف تقام المباراة بين منتخب هولندا ومنتخب المانيا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات.





- القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد ألمانيا :





أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك التصفيات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لنسخة 2020 عبر مجموعة قنواتها المشفرة عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستقام المباراة بين منتخب هولندا ومنتخب ألمانيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





- قائمة منتخب هولندا لمواجهة ألمانيا :





فيرمر - زيويت - سيليسين - ناثانيل أكي - فيرجيل فان دايك - ماتياس دي ليخت - دومفريس - دالي بليند - فيلتمان - دي فري - بروبير - فرينكي دي يونج - كيفين ستروتمان - دي رون - فيلينها - فينالدوم - ريان بابيل - بيرجيوس - بيرجوين - لوك دي يونج - مالين - منفيس ديباي - بروميس.





وكان قد أكد رونالدو كومان مدرب المنتخب الهولندي على وجود بعض المفاجآت في قائمة المنتخب خلال الفترة المقبلة، ولكن لم تشهد تلك القائمة خلال التوقف الدولي الحالي مفاجآت، وذلك باستدعاء جميع نجوم المنتخب الهولندي.





- قائمة منتخب ألمانيا في مواجهة هولندا :





مانويل نوير، مارك أندريه تير شتيجن، بيرند لينو، ماتياس جينتر، مارسيل هالستينبرج، لوكاس كلوسترمان، نيكو شولز، نيكلاس ستارك، نيكلاس سولي وجوناثان تاه، جوليان براندت، إيمري كان، ليون جوريتزيكا، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، جوناس هيكتور، جوشوا كيميتش وتوني كروس، سيرجي جنابري، تيمو فيرنر، لوكا فالدشميدت، ماركو رويس.





ويغيب ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي دراكسلر وكيرير عن قائمة منتخب ألمانيا خلال التوقف الدولي الحالي، وذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي في الفترة الأخيرة، وشهدت القائمة وجود لوكا فالدشميدت هداف بطولة الأمم الأوروبية تحت 21 عاما.





- موقف المنتخبين في المجموعة الثالثة :





يحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد خوض ثلاث جولات حتى الآن، بينما يحل منتخب هولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط بعد خوض مباراتين فقط في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بينما يحل منتخب ايرلندا الشماليه في صدارة تلك المجموعة في مفاجأة من العيار الثقيل حتى الآن برصيد 12 نقطة من 4 مواجهات.



