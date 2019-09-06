حسام حبيب: هذه حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب





أكد الفنان حسام حبيب أن ما تردد بخصوص حمل زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب مجرد شائعات كاذبة.





وأوضح في تصريحات إعلامية أنهما كانا في لندن وليس أمريكا كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية.





وطالت شيرين، العديد من الشائعات مؤخرا، بسبب غيابها منذ بداية الصيف، سواء عن حفلاتها الغنائية أو عن مواقع التواصل الاجتماعي.





ورجح البعض أن غياب شيرين يعود لظروف حملها من زوجها، المطرب المصري، حسام حبيب، إلا أنه نفى ذلك لبرنامج "إي تي بالعربي".





يشار إلى أن حسام حبيب كشف لبرنامج "عايشة شو"، في شهر مايو/ أيار، أنه يرغب في إنجاب أطفال من زوجته شيرين عبد الوهاب، ولا يرغب في تأجيل الإنجاب، وذلك لأن الأطفال رزق، بحسب رأيه.





وقال "على الرغم من وجود علم وتكنولوجيا قادرين على تأجيل إنجاب الأطفال، ولكني أحب مفاجآت الله، ولو حدث وأن أصبحت شيرين حامل الآن فسيكون رزقنا نحن الاثنان، وهذا أهم من المال والشهرة".





وواصل "أنا أعلم كم أن شيرين أم ماهرة، ولو تم تخييرنا بين إنجاب الأطفال والعمل فسنختار الأطفال بكل تأكيد".





يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018.





اختفت شيرين، عن الأنظار خلال الفترة الماضية، ما بين شائعات مرضها، وأنباء أخرى أكدت حملها فى الشهر الرابع، واستقرارها هذه الأيام بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة صحة الجنين لولادته هناك.





وأكدت شيرين للمقربين منها أنها تقضى إجازتها السنوية فى أمريكا كل عام، لتستغل إجازة بناتها فى شهرى يوليو وأغسطس لتعوضهن عن غيابها طوال العام، وانشغالها بأعمالها الفنية سواء الألبوم أو الحفلات الغنائية وأخفت شيرين تماما خبر حملها عن المحيطين بها حتى الآن، وأكدت أنها بصحة جيدة ولا تعانى من أية مشاكل أو أزمات صحية كما تردد من قبل.





من ناحية أخرى اعتذرت شيرين عن المشاركة فى لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» لرغبتها فى الحصول على فترة راحة طويلة خوفا على صحتها وصحة جنينها خاصة أن البعض أكد أنها تعرضت لفقدان جنينها الأول من حسام حبيب فى بداية زواجهما ما جعلها تلتزم هذه المرة بكافة التعليمات الطبية من طبيبها الخاص.





ونجحت أغنية "الحب خدعة" لشيرين في تخطي حاجز المليوني مشاهدة منذ طرحها في قناة شيرين في 14 أغسطس الجاري.





ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية حيث علق البعض قائلًا:" شيرين أفضل مطربة فى الوطن العربى"، "صوت شيرين وإحساسها هنا بالأغنية هذه دمار".





الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.







