المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج يكشف أخر تطورات قضية الشاب المحكوم عليه بالإعدام في السعودية (فيديو)

قال محمود شكل، المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، إن هناك تعليمات صدرت من المملكة العربية السعودية، بفتح قضية الشاب المصري المحكوم عليه بالإعدام في سجن الإحساء مرة أخرى.وأَضاف شكل، في مداخلة مع برنامج "مصر في عيونهم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنهم يكنون كل الاحترام للقضاء السعودي، ولكن هناك ثغرات قانونية في القضية تم التقدم بها وسيتم إعادة فتح التحقيق في القضية مرة أخرى.وتابع المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، أن السفارة المصرية بالرياض سوف تقدم المستندات التي تثبت براءة الشاب المصري.وفي وقت سابق، أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنها تلقت العديد من الاستفسارات حول قضية مواطن مصري يدعى، محمد محمد حسن أحمد، حكم عليه بالإعدام بتهمة القتل في السعودية، وتواصلت مع قنصل مصر في الرياض، للوقوف على آخر تطورات قضية المواطن المصري.وكشفت أن الشاب المصري متهم بقتل شخص كان يعمل لديه سائقا، وتم تأيي حكم الإعدام عليه.من جانبه، أفاد السفير إيهاب عبد الحميد بأن المواطن كان يعمل بمهنة سائق خاص لدى القتيل الذي اختفى يوم 2032012، وتم القبض عليه ثم تم الإفراج عنه والقبض عليه مرة أخرى، وتم الحكم عليه بالقصاص في 2312017 وتم تأييد الحكم في 1752017.وأضاف القنصل المصري أن القنصلية قامت بإرسال التماس المواطن لإعادة المحاكمة عدة مرات للسلطات السعودية وتم رفضه لكون الحكم الصادر بات نهائيًا، لافتًا إلى أنه لم يتم الاكتفاء بذلك، فقد قامت القنصلية برفع التماسه للديوان الملكي عبر وزارة الخارجية السعودية في ديسمبر 2018 ويناير 2019.وتابع عبدالحميد قائلا: "بناء على ذلك صدر توجيه أمر ملكي في 21 يناير 2019 لوزارة الداخلية لإبلاغ السجين بأن يتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، فيما أفاد المواطن خلال زيارة المستشار القانوني للبعثة بعد ذلك، بأن ممثلين عن وزارة الداخلية قاموا بزيارته بالفعل وتبصيمه على طلب إعادة المحاكمة".وأكد القنصل المصري في الرياض أن القضية محل اهتمام القنصلية وتتابعها مع مكتب المحاماة، الذي وكله المواطن خلال نظر القضية والاستئناف.كما أكد السفير إيهاب عبدالحميد أن السفارة المصرية وكذلك القنصلية في المملكة العربية السعودية، لم تدخرا جهدًا في مساعدة الجالية المصرية وتقديم كل الدعم لهم بكافة المجالات، وأن قضية المواطن "محمد محمد حسن أحمد" تم التعامل معها فور إبلاغ القنصلية بها وصدر قرار بإعادة الالتماس فيها.