نهائي كأس مصر.. ماذا يفعل الفرنسي "ديسابر" أمام الزمالك؟ (أرقام)

يخوض الفريق الأول بالنادي الزمالك مواجهة نارية ضد نظيره فريق بيراميدز، مساء يوم الأحد المقبل الموافق الثامن من سبتمبر لعام 2019، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.





ويتطلع الزمالك لتحقيق لقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليقترب من الرقم القياسي الذي يحتفظ به غريمه الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب المحلي بـ 36 مرة، بينما يسعي بيراميدز لتحقيق المفاجأة والتتويج بأول بطولة في تاريخه.





- مشوار الفريقين حتي نهائي كأس مصر:





الزمالك:





بدأ الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر بالفوز علي منية سمنود 1-0، ثم تغلب علي الإنتاج الحربي 2 – 0 في دور الـ 16، وتجاوز الفارس الأبيض فريق مصر المقاصة بهدف دون رد في دور الثمانية، وأطاح بالإتحاد السكندري من الدور نصف النهائي بعدما تغلب عليه 1-0.









بيراميدز:





أما فريق بيراميدز افتتح مشواره بكأس مصر بالفوز علي فريق طنطا 3-2، ثم أطاح بالأهلي خارج البطولة المحلية بعدما تغلب عليه 1 – 0 في دور الـ16، قبل أن يتخطي حرس الحدود بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي، وتجاوز بتروجيت بنفس النتيجة في نصف النهائي.









- أرقام "ديسابر" مع بيراميدز:





يقود فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، والذي تولي القيادة الفنية للفريق في يوليو الماضي، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز والذي رحل عن الفريق بعد نهاية الموسم الماضي.





قاد "ديسابر" فريق بيراميدز في 3 مباريات حتي الآن، في بطولة كأس مصر وحقق فيها الفوز جميعًا، حيث تغلب على الأهلي 1-0 في دور الـ16، بينما فاز علي حرس الحدود 2-0 في دور الثمانية، قبل أن يتخطي بتروجيت بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.









- مواجهات "ديسابر" ضد الزمالك:





تقابل الفرنسي سيباستيان ديسابر في مباراة وحيدة ضد فريق الزمالك، وذلك خلال قيادته لفريق الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2017 / 2017، بنتيجة 1-0، وسجل هدف الدراويش المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون، وكان يقود أبناء ميت عقبة في هذه المباراة المدرب المونتنيجري "نيبوشا".









- مواجهات الزمالك ضد بيراميدز:





تحمل مباراة الأحد بين الزمالك وبيراميدز رقم 7 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق وتقابل الفريقين في 6 مباريات جاءت جميعًا في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 4 مباريات، مقابل إنتصار وحيد لبيراميدز، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.





سجل لاعبو الزمالك 11 هدفًا في شباك بيراميدز، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.





ولم يستطيع الزمالك تحقيق الفوز في مباراتي الدوري الممتاز أمام بيراميدز بالموسم الماضي، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 3 – 3 بينما انتهت مباراة الدور الثاني بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل.







