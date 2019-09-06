تامر حسني يفاجئ جمهوره بـ"الفلوس" في هذا الموعد

قررت الشركة المنتجة لفيلم، "الفلوس"، من بطولة تامر حسني، طرحه طرحه بدور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر، بحسب تقارير صخفية

وكان من المقرر طرح الفيلم بموسم عيد الأضحى، إلا أن الظروف كانت غير مناسبة لطرحه، لعدم الانتهاء من أعمال الجرافيك والمونتاج الخاصة به.





فيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ونانسي صلاح ومحمد سلام، كما يظهر فيه كضيوف شرف مي عز الدين وعلي ربيع وأحمد السقا، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق.





وكان تامر حسني، صدم الآلاف من معجبيه، بما فعله على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، وهو حلق شعره بالموس.





وكتب تامر حسني عبر حسابه على "إنستغرام" قائلا: "حسيت في أول صورة نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم وعمر وسلمى 3، فتجرأت أكتر واديتها موس ورزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف وتجديد".





وبعد توالي ردود الأفعال على تلك الصورة، نشر تامر حسني صورة أخرى عبر حسابه كاتبا عليها: "موس بزيادة".





لتدخل حينها زوجته بسمة بوسيل، قائلا: "مش عارف اعمل ايه، أنا نفسي مش عارفة أشيل الموس من إيده".





وتابعت "بس اللوك الجديد ده المفضل عندي، نعيما يا حبيبي، وقمر في كل حالاتك".