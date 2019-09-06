تامر حسني يفاجئ جمهوره بـ"الفلوس" في هذا الموعد
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
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قررت الشركة المنتجة لفيلم، "الفلوس"، من بطولة تامر حسني، طرحه طرحه بدور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر، بحسب تقارير صخفية
وكان من المقرر طرح الفيلم بموسم عيد الأضحى، إلا أن الظروف كانت غير مناسبة لطرحه، لعدم الانتهاء من أعمال الجرافيك والمونتاج الخاصة به.
فيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ونانسي صلاح ومحمد سلام، كما يظهر فيه كضيوف شرف مي عز الدين وعلي ربيع وأحمد السقا، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق.
وكان تامر حسني، صدم الآلاف من معجبيه، بما فعله على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، وهو حلق شعره بالموس.
وكتب تامر حسني عبر حسابه على "إنستغرام" قائلا: "حسيت في أول صورة نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم وعمر وسلمى 3، فتجرأت أكتر واديتها موس ورزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف وتجديد".
وبعد توالي ردود الأفعال على تلك الصورة، نشر تامر حسني صورة أخرى عبر حسابه كاتبا عليها: "موس بزيادة".
لتدخل حينها زوجته بسمة بوسيل، قائلا: "مش عارف اعمل ايه، أنا نفسي مش عارفة أشيل الموس من إيده".
وتابعت "بس اللوك الجديد ده المفضل عندي، نعيما يا حبيبي، وقمر في كل حالاتك".
ومن المرتقب أن يحيي تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخما في ستاد القاهرة الدولي يوم 13 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، كما من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة أن تامر من النجوم الذين يتمتعون بشعبية كبيرة تحديداً فى حفلات "اللايف".
وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً بمدينة العلمين الجديدة، احتفالا بمرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائى له في مسيرته الفنية، وشارك فى الحفل الفريق الإسبانى العالمى جيبس كينج، حيث قدم الفريق أغانى تامر وقاموا بعزف أغانيه أمام الجماهير.
يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 2 أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.
يذكر أن نشر الفنان حسني صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمى على "إنستجرام" ظهر فيها بلوك جديد وقد قام بحلق شعره كله، ويرتدى تى شيرت أسود.
وعلق تامر حسني، على الصورة: "حسيت فى أول صوره نزلتها ان شبه نفسي فى مسلسل ادم وعمرو سلمى ٣ فاتجرأت أكتر وادتها موس ورزقنا على الله عشان يكون فى اختلاف وتجديد مساءكم كله رضا".
ويستعد تامر حسني حاليا لاقامة حفل جديد فى استاد القاهرة يوم الجمعه الموافق ١٣ سبتمبر القادم،وقد أعلن تامر مؤخرا عن اعتذاره عن تقديم برنامج ذا فويس كيدز خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمى على الانستجرام.
وعلق قائلا : "لكل الجماهير اللى بتسأل عن تقديمى للموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث وذلك لأسبابى الخاصة هتوحشونى جدا وبالتوفيق لكل المواهب الجميلة وأتمنى التوفيق من كل قلبى لإدارة البرنامج لاختيار البديل المناسب لى.
تامر ينشر كواليس فيلمه الجديد
وكان تامر قد نشر منذ يومين صورة من كواليس فيلمه الجديد عبر حسابه على الإنستجرام وعلق قائلا عليها: "من تحضيرات دخول فيلمى الجديد" مش أنا، وتحضيرات تصوير ألبومى القادم، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني".
وحظي اللوك الجديد على اعجاب بعض متابعيه، بينما صدم البعض الأخر من مظهره الجديد.
ويستعد تامر حاليا لطرح فيلمه الجديد "الفلوس" وهو بطولة خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، محمد سلام، زينة، تأليف محمد عبد المعطى، إنتاج نيوسينشري، إخراج سعيد الماروق،ومن المقرر طرحه يوم ٢ أكتوبر القادم، وبذلك الموعد يفتتح النجم تامر حسني موسما جديدا فى طرح الأفلام، حيث يعد تجربة جديدة على صناع الأفلام المعتاد طرحها فى موسم عيد الفطر، الأضحى، اجازة نصف العام.
وفيلم" الفلوس "كان يحمل اسم "كل سنة وانت طيب" وقد تم تغييره والإعلان عن اسمه النهائى مع طرح البرومو الأول.
ويذكر أن تامر قد أحيا مؤخر واحدة من أقوي حفلات موسم الصيف بشهادة الجميع بأنه حفل يسجل في التاريخ" لما قدمه تامر خلال أربع ساعات وسط حضور فاق كل التوقعات وذلك بمدينة العلمين الجديدة علي هامش الاحتفال بمناسبة مرور 15 سنة على طرح أول ألبوم غنائي له.
كما وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل "إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings في حفل مدينة العلمين الجديدة لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي و الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار "كامل العدد.
يذكر أن آخر أعمال تامر السنيمائية فيلم البدلة وهو قصه وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، بطولة دلال عبد العزيز، أكرم حسنى، محمود البزاوى، طاهر ابوليلة.
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