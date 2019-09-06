خبير: 3 أرباع شهادات قناة السويس جاءت من ودائع بالبنوك



وأضاف عبدالعال، في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن معظم من كانوا يضعون أموالهم في ودائع بالبنوك سيعودون مرة أخرى لوضعها في الودائع بالبنوك، أو بعضا منهم سيذهب للاستثمارات المختلفة.



وتابع أن الحديث عن قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بسبب سحب أموال شهادات قناة السويس، هو حديث غير منطقي، لأنه كان يستهدف التضخم من قبلها، وهي سياسة نقدية مرنة وحرة.





وبدأت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، وهي البنوك الأربعة المصدرة للشهادة، في رد قيمة الشهادات مع استحقاقها من يوم الأربعاء المقبل وعلى مدار أسبوعين من الشهر الجاري بحسب موعد إصدار كل شهادة.



مصدر مسئول في البنك الأهلي المصري، أعلن أنه على استعداد تام لتحويل قيمة تلك الشهادات على حساباتهم حيث يمثل نسبة 99.9%من حائزيها من عملاء البنك الأهلى، مما يجعل عملية صرف قيمة الشهادات سهلة دون تزاحم على أفرع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن عملية الصرف ستبدأ من يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل 2019م.



بدائل شهادات قناة السويس الاستثمارية

بعد انتهاء فترة استثمار شهادات قناة السويس أعلن البنك ان هذه الشهادات لا تجدد التى تتراوح نسبة الفائدة فيها من 14% و14.25% والتى تصرف بشكل شهري أو ربع سنوي وذلك لاصحاب شهادات قناة السويس الذين يبحثون عن بدائل بعد انتهائها، كما أكد أن هناك شهادات ذات عائد متغير بفائدة تصل إلى 14.5%، فضلًا عن شهادات توفير لجميع العملاء.



شهادات البنك الأهلى المصري

الأولى: شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا.



الثانية: شهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.



الثالثة: شهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا.



الرابعة: شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.



شهادات بنك قناة السويس

طرح بنك قناة السويس أحد البنوك المصدرة للشهادات شهادة تحت اسم "الحصاد" ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهي تتنوع بين شهادة بفائدة 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بفائدة 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بفائدة 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.



وصرفت البنوك عوائد شهادات قناة السويس بشكل دوري كل 3 أشهر من لفئة الشهادة ألف جنيه فأعلى، حيث صرفت البنوك 19 كوبونا حتى نهاية يونيو الماضي، ويتبقى صرف الكوبون الأخير في الشهر المقبل مع استحقاق آجال الشهادات، ويتم صرف العائد على الشهادة فئتي 10 جنيهات، و100 جنيه، مع صرف أصل الشهادات، بعد احتسابه بطريقة تراكمية.



شهادات بنك مصر:

يطرح نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وهما:



الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا.



الثانية: شهادة بعائد متغير لأجل 3 سنوات، بفائدة 14.5% سنويا، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.



شهادات بنك القاهرة:

يطرح نوعين من الشهادات الادخارية:



الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، و11.6% يصرف العائد كل 3 أشهر، و11.75% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.



الثانية: شهادة متغيرة العائدة لأجل 3 سنوات، بفائدة 13.25% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو بفائدة 13.5% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 أشهر. وتابع أن الحديث عن قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بسبب سحب أموال شهادات قناة السويس، هو حديث غير منطقي، لأنه كان يستهدف التضخم من قبلها، وهي سياسة نقدية مرنة وحرة.وبدأت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، وهي البنوك الأربعة المصدرة للشهادة، في رد قيمة الشهادات مع استحقاقها من يوم الأربعاء المقبل وعلى مدار أسبوعين من الشهر الجاري بحسب موعد إصدار كل شهادة.مصدر مسئول في البنك الأهلي المصري، أعلن أنه على استعداد تام لتحويل قيمة تلك الشهادات على حساباتهم حيث يمثل نسبة 99.9%من حائزيها من عملاء البنك الأهلى، مما يجعل عملية صرف قيمة الشهادات سهلة دون تزاحم على أفرع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن عملية الصرف ستبدأ من يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل 2019م.بعد انتهاء فترة استثمار شهادات قناة السويس أعلن البنك ان هذه الشهادات لا تجدد التى تتراوح نسبة الفائدة فيها من 14% و14.25% والتى تصرف بشكل شهري أو ربع سنوي وذلك لاصحاب شهادات قناة السويس الذين يبحثون عن بدائل بعد انتهائها، كما أكد أن هناك شهادات ذات عائد متغير بفائدة تصل إلى 14.5%، فضلًا عن شهادات توفير لجميع العملاء.الأولى: شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا.الثانية: شهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.الثالثة: شهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا.الرابعة: شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.طرح بنك قناة السويس أحد البنوك المصدرة للشهادات شهادة تحت اسم "الحصاد" ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهي تتنوع بين شهادة بفائدة 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بفائدة 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بفائدة 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.وصرفت البنوك عوائد شهادات قناة السويس بشكل دوري كل 3 أشهر من لفئة الشهادة ألف جنيه فأعلى، حيث صرفت البنوك 19 كوبونا حتى نهاية يونيو الماضي، ويتبقى صرف الكوبون الأخير في الشهر المقبل مع استحقاق آجال الشهادات، ويتم صرف العائد على الشهادة فئتي 10 جنيهات، و100 جنيه، مع صرف أصل الشهادات، بعد احتسابه بطريقة تراكمية.يطرح نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وهما:الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا.الثانية: شهادة بعائد متغير لأجل 3 سنوات، بفائدة 14.5% سنويا، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.يطرح نوعين من الشهادات الادخارية:الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، و11.6% يصرف العائد كل 3 أشهر، و11.75% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.الثانية: شهادة متغيرة العائدة لأجل 3 سنوات، بفائدة 13.25% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو بفائدة 13.5% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن ثلاثة أرباع المبلغ الذي استثمره المصريون في شهادات استثمار قناة السويس، جاء من أموال ودائع كانت في البنوك، والربع فقط "هو اللي جه من تحت البلاطة" - في إشارة إلى أنها جاءت بعيدا عن الأموال الموضوعة في البنوك.